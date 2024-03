Diese Baustellen sind 2024 im Kreis Dillingen geplant

Plus Der Landkreis Dillingen investiert kräftig, um seine Straßen und Brücken in Schuss zu halten. Eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen, die dieses Jahr geplant sind.

Der Landkreis Dillingen plant, im Jahr 2024 insgesamt 950.000 Euro in seine Infrastruktur zu investieren. Um keinen Sanierungsstau bei den Straßen zu bekommen, sollen die Kreisstraßen sukzessive ertüchtigt werden. Auch Ampelanlagen erhalten neue LED-Beleuchtung. Heißt: Sommerzeit ist Baustellenzeit. Und Frühjahrszeit ist Haushaltszeit. Die Zeiten überschneiden sich, wenn es darum geht, die Baumaßnahmen für das laufende Jahr zu planen. Im Kreisentwicklungsausschuss ging es diese Tage um die Straßenprojekte für heuer. Der Landkreis will jedes Jahr zehn seiner 240 Straßenkilometer sanieren. Freilich gibt es viel mehr Kilometer Straße, doch nicht für alle ist der Landkreis als Bauträger zuständig.

Das sind die Straßenbauprojekte, die der Landkreis 2024 in Angriff nehmen will: