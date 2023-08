Diese neuen Friseure "zaubern ein Lächeln" ins Gesicht ihrer Kunden

Die Friseurinnung Nordschwaben verabschiedet ihre Gesellinnen und Gesellen, die große Pläne haben. Goldene Meisterbriefe gibt es für Anita Ermark und Karola Ernst.

Die Friseurinnung Nordschwaben verabschiedete acht Absolventinnen und Absolventen in der Berufsschule Höchstädt, sie wurden von Kreishandwerksmeister Werner Luther „freigesprochen". Obermeister Willi Uhl begrüßte Gäste aus Politik, Handwerk und Schule. Unter ihnen der Höchstädter Bürgermeister Gerrit Maneth sowie der stellvertretende Schulleiter der Berufsschule Höchstädt Manfred Bäuml, die Grußworte sprachen. Die beste Friseurin des Jahrgangs 2023 war Chiara Grossi, die ihre Ausbildung bei JL hairconcept in Burgheim abgeschlossen hatte. Mit dem besten Berufsschulzeugnis überzeugte Michelle Sener, die dafür einen Geldpreis der Regierung von Schwaben erhielt. Kreishandwerksmeister Luther forderte in seiner Festansprache die jungen Handwerkerinnen und Handwerker auf, sich ihre Liebe zum Beruf zu erhalten und die nächsten Schritte auf der Karriereleiter zu gehen. Mit dem goldenen Meisterbrief wurden Anita Ermark aus Bissingen und Karola Ernst aus Nördlingen ausgezeichnet.

Nach den Klängen des Duos Bogenspiel, die die gesamte Veranstaltung musikalisch begleiteten, erinnerte Obermeister Uhl in seiner Begrüßungsrede an die großen Schwierigkeiten, die das Friseurhandwerk durch die Einschränkungen in der Coronazeit hinnehmen mussten. „Wir waren das Handwerk, das es am härtesten getroffen hat und das haben unsere Auszubildenden deutlich zu spüren bekommen. Gemeinsam mit den Betrieben waren sie die Leidtragenden dieser politischen Entscheidungen. Wir sind daher sehr stolz, dass die Absolventinnen und Absolventen sich nicht entmutigen ließen und gratulieren herzlichen zu diesem Erfolg. Bewahren Sie sich Ihre Begeisterung und stellen Sie jetzt die Weichen für Ihre berufliche Zukunft,“ sagte Uhl.

Bildung mit Kopf, Herz und Hand

Bürgermeister Maneth gratulierte den jungen Friseurinnen und Friseuren zu diesem wichtigen Meilenstein in ihrem Berufsleben und empfahl bei den weiteren Entscheidungen auch auf die Eltern und das persönliche Umfeld zu hören und wünschte ihnen stets gute Partner an ihrer Seite. Manfred Bäuml, stellvertretender Schulleiter der Berufsschule Höchstädt merkte an, dass „Kopf, Herz und Hand“ wichtige Zutaten seien, um im Beruf und auch im Leben Erfolg zu haben.

Welchen Wandel der Beruf vom Bader zum heutigen Friseur in der Geschichte erfahren hat, zeigte Kreishandwerksmeister Luther zu Beginn seiner Festansprache auf. Schmunzelnd zeigte er sich erleichtert, dass Schröpfen, Aderlass oder gar die Versorgung von Schusswunden längst der Vergangenheit angehörten. Vielmehr seien die jungen Nachwuchsfriseurinnen und -friseure für viele Menschen wichtige Gesprächspartner. „Sie begleiten Ihre Kunden bei vielen wichtigen Lebenssituationen, Sie sind mit den Menschen vertraut und müssen neben Ihrem fachlichen Können auch über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen verfügen. Sie zaubern mit Ihrem Handwerk ein Lächeln in die Gesichter Ihrer Kunden,“ beschrieb Luther die umfangreichen Anforderungen an die Friseure.

Goldener Meisterbrief als besondere Auszeichnung



Über eine besondere Ehrung konnten sich die beiden Friseurmeisterinnen Anita Ermark und Karola Ernst freuen. Sie erhielten aus den Händen von Obermeister Uhl und Kreishandwerksmeister Luther den Goldenen Meisterbrief. Mit dieser Auszeichnung ehrt das Handwerk Meisterinnen und Meister, die mindestens 30 Jahre einen Handwerksbetrieb selbständig geführt und das 60. Lebensjahr erreicht haben. Bei der Übergabe lobte Uhl besonders die Treue zum Beruf und die hervorragenden Leistungen für die Ausbildung im Handwerk.

Diese Betriebe bildeten aus: Salon JL hairconcept Burgheim, Chiara Grossi, Innungsbeste; Salon Reiner in Buchdorf, Baran Abosaeedi; Salon Zeitlmann in Donauwörth, Shallal Ahmad Khodida und Amjad Hussni; Salon Liebert in Buttenwiesen, Lea Gerblinger; Salon Uhl in Nördlingen, Dilan Ilan; Salon Luke Wamser in Wertingen, Michelle Sener; Salon Schlosser-Rehlen in Nördlingen, Christian Zerr; (AZ)