Diese Straßen im Kreis Dillingen sollen saniert werden

Mehrere Kreisstraßen in der Region will der Landkreis Dillingen in diesem Jahr sanieren. Und zwei neue Radwege sind auch in Planung

Jedes Jahr saniert der Landkreis einen Teil seiner insgesamt rund 230 Kilometer Kreisstraßen. Eine Million Euro ist dafür im Haushalt vorgesehen.

In diesem Jahr gehören dazu die Brückenkappen auf der Egaubrücke in Steinheim, die Strecke von der Mausfalle, dem Lauinger Kreisel, bis zur Hausener Kreuzung und die Strecke von Obermedlingen nach Sachsenhausen. Diese drei Maßnahmen sind kostenneutral, sie werden vom Bund getragen. Das teilte Roman Bauer, Leiter des Tiefbauamts am Dillinger Landratsamt, im Kreisentwicklungsausschuss mit.

Anders die Kreisstraße von Bissingen bis Unterliezheim und von dort wiederum nach Oberliezheim. Im Sommer dieses Jahres soll die Ortsdurchfahrt Gaishardt fertig sein. Auch die Strecke Bissingen - Gaishardt ist heuer dran. Die Maßnahme wird voraussichtlich 190.000 Euro kosten. 2023 folgen Gaishardt - Oberliezheim und 2024 der Ausbau von Oberliezheim nach Unterliezheim mit Verbreiterung der Fahrbahn.

Noch in diesem Jahr soll die 1,25 Kilometer lange Strecke vom Ortsausgang Gundelfingen zum neuen Kreisverkehr an der B16 ausgebessert werden, das kostet 136.000 Euro. Auch die Strecke von Bächingen Richtung B16 ist dran; eine Hälfte heuer, die andere nächstes Jahr. 214.000 Euro sind dafür vorgesehen. Damit sind 540.000 Euro und somit die Hälfte der einen Million verplant. Die andere Hälfte ist für den allgemeinen Unterhalt von Straßen (270.000 Euro), Brücken (60.000 Euro ) und Ampeln vorgesehen.

Zwei neue Radwege gibt es im Kreis Dillingen

Die Ampeln im Kreis Dillingen sollen Bauers Worten zufolge weiter auf LED umgerüstet werden. In diesem Jahr soll die Ampelanlage in Lauingen an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße (Berufsschule) für rund 15.000 Euro modernisiert werden und die Anlage in Dillingen an der Einmündung Scheiffelestraße (von der Lauinger Straße zu Kaufland) für rund 25.000 Euro.

Ein weiteres Thema war der Geh- und Radweg von Bissingen nach Warnhofen. Zur höhenfreien Querung der Kreisstraße DLG 5 ist nun der Einbau einer Wellstahlröhre geplant. Laut Bauer bedingt die Tektur Mehrkosten in Höhe von rund 150.000 Euro. Bei einer Förderung von 80 Prozent bleibt der Marktgemeinde ein Betrag in Höhe von rund 30.000 Euro. Dem hat der Bissinger Gemeinderat bereits zugestimmt. Noch in diesem Jahr soll der Radweg fertig werden.

Der Kreisentwicklungsausschuss stimmte allen Themen geschlossen zu. So auch dem Neubau eines Radwegs in Gundelfingen. Der Weg soll den Knotenpunkt DLG12/17 bis zur Einmündung der Straße bei den Sportanlagen Peterswörth verbinden. Den Landkreis könnte die Maßnahme 12.000 Euro kosten. Wird das Projekt in das Programm "Stadt und Land" aufgenommen, wären es nur noch 3000 Euro.