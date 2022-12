Diese Weihnachtsmärkte gibt es am zweiten Adventswochenende im Landkreis

Die Christkindlmärkte in Gundelfingen, Höchstädt und Wertingen sorgen für weihnachtliche Stimmung. Aber auch in den kleineren Gemeinden ist einiges geboten.

Zum Gundelfinger Weihnachtsmarkt, zum Christkindlmarkt in Höchstädt oder doch zur Wertinger Schlossweihnacht? Am zweiten Adventswochenende haben Weihnachts-Fans die Wahl, auf welchem Christkindlmarkt im Landkreis Dillingen sie Glühwein trinken und Lebkuchen essen wollen.

Gundelfinger Weihnachtsmarkt findet vom 2. bis 4. Dezember statt

Der traditionelle Gundelfinger Weihnachtsmarkt auf der Oberen Bleiche bei der Walkmühle sorgt auch dieses Jahr von Freitag bis Sonntag für vorweihnachtliche Stimmung. Eröffnet wird der Markt am Freitag um 18 Uhr von der Bürgermeisterin Miriam Gruß, Stadtpfarrer Johannes Schaufler, Pfarrerin Stephanie Kastner und dem Vorsitzenden der Gundelfinger Wirtschaftsvereinigung Bernhard Schalk. Begleitet werden sie von einer Engelschar des Kinderheimes St. Clara Gundelfingen und der Stadtkapelle Gundelfingen. Für heißen Glühwein, süßen Punsch, Grillwürste, Schupfnudeln und Süßes sorgen die Gundelfinger Vereine.

Gundelfinger Weihnachtsmarkt. Foto: Stadt Gundelfingen

Das Programm ist vielfältig. Im Zentrum des Marktes ist wieder die lebende Krippe aufgebaut. Der Nikolaus- und Engeltreff zieht am Sonntag durch den Weihnachtsmarkt. Anschließend gibt es Geschenke von Knecht Ruprecht, den Nikoläusen und Engelchen vom Kinderheim Gundelfingen.

Lebende Krippe, Konzerte und Nikolaus auf Gundelfinger Weihnachtsmarkt

Besucherinnen und Besucher finden in Gundelfingen eine große Auswahl an weihnachtlichen Bastelarbeiten, selbstgemachten Delikatessen und verschieden Buden mit Handwerkskünsten. In der Schänke des Bleichestadels läuft Weihnachtsmusik und es gibt Kaffee und Kuchen. Für romantische Weihnachtsstimmung sorgen die Stadtkapelle Gundelfingen, der Spielmanns- und Fanfarenzug des TV Gundelfingen sowie die Blechbläsergruppe der städtischen Musikschule und die musikalischen Nikoläuse aus Dattenhausen. Mit dabei sind auch die Nikoläuse und Engel des Kinderheimes St. Clara, die Gundelfinger Grundschule und der Kindergarten.

Im Bleichestadel können Kinder beim Bastelangebot am Samstag und Sonntag kreativ werden. Es gibt auch eine Malaktion, bei der Mädchen und Jungen in den Gundelfinger Geschäften auf Nikolausstiefel-Malvorlagen ihre Wünsche schreiben können. Um beim Weihnachtsmarkt an der Verlosung teilzunehmen, müssen die ausgeschnittenen Stiefel entweder bei der Rathausbäckerei Vogt abgeben oder in die Losbox im Bleichestadel eingeworfen werden. Wer gewonnen hat, wird am Sonntag um 17 Uhr verkündet.

Am Freitag können Besucherinnen und Besucher zwischen 17 und 22 Uhr über den Markt bummeln. Am Samstag öffnet der Markt schon zwei Stunden früher. Und am Sonntag öffnet der Markt von 13 bis 20 Uhr.

Höchstädter Christkindlmarkt startet am Freitag, 2. Dezember

Winterzauber herrscht am Wochenende auch auf dem Höchstädter Christkindlmarkt auf dem Kirchgassen-Parkplatz. Eröffnet wird dieser am Freitag um 18 Uhr vom Bürgermeister Gerrit Maneth, Stadtpfarrer Daniel Ertl, Pfarrer Wolfram Schrimpf, dem Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Fabian Weiss und dem Christkind.

Der Marktplatz in Höchstädt ist festlich geschmückt. Adventliche Stimmung soll aber nicht nur mit den vielen Lichtern aufkommen, sondern auch mit einem Adventskalender. Viele Kommunen im Landkreis haben Ideen umgesetzt, die trotz der vielen Corona-Auflagen für eine adventliche Stimmung sorgen sollen. Foto: Berthold Veh

Die Lichterfeier der Höchstädter Kinderkirche startet um 17 Uhr. Die Kinderaugen zum Leuchten bringt gegen 18.15 Uhr das Christkind. Danach geben der Donauklang und die Neujahrssänger weihnachtliche Lieder zum Besten. Kinder können sich am Sonntag ab 15 Uhr auf Christbaumkugeln verewigen und ihre Werke an den Weihnachtsbaum hängen. Im Spitalforum spielt das Kasperltheater, der Kammerchor Calypso und das Christkind kommt abends nochmal auf den Markt.

Besonders ist dieses Jahr die Vorleseaktion in der Stadtbücherei, die in Zusammenarbeit mit den Stadträten entstanden ist. Alle Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, den Stadträten beim Vorlesen zu lauschen. Möglichkeit dazu gibt es am Freitag ab 18.30 Uhr, am Samstag ab 16.30 Uhr und 18.45 Uhr sowie am Sonntag ab 15.45 Uhr und 16.30 Uhr.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr.

Auch Weihnachtsmärkte in Wertingen Medlingen, Bachhagel und Fristingen

Wer schon einen Christbaum aussuchen möchte, kann das gleich beim Medlinger Weihnachtsmarkt am Samstag erledigen. Diese werden auf dem Festplatz hinter dem Rathaus ab 15 Uhr verkauft und sogar innerhalb der Gemeinde nach Hause geliefert. Neben dem Kindergarten, der selbst gebastelte Sachen verkauft, bieten auch heimische Händlerinnen und Händler Waren an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 17.30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

Auf dem Stettenhof in Mödingen kann auch dieses Wochenende wieder geshoppt und geschlemmt werden. Die Öffnungszeiten an den Samstagen sind von 14 bis 21 Uhr und an den Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Die Bachhagler Vereine veranstalten am Samstag ihren traditionellen Weihnachtsmarkt im Brauereistadel. Es werden Weihnachtswaren, Essen und Glühwein angeboten. Für die Kinder kommt der Nikolaus. In Dillingen-Fristingen veranstaltet das Restaurant Storchennest ebenfalls am Sonntag, 15 Uhr, einen Weihnachtsmarkt in ihrem Garten.

61 Bilder Romantischer Weihnachtsmarkt auf dem Stettenhof zieht wieder viele Gäste an Foto: Karl Aumiller

Auch die Schlossweihnacht in Wertingen hüllt die Innenstadt am zweiten und dritten Adventswochenende in weihnachtlichen Glanz. Der Schlossengel, die Märchenhütte, das Weihnachtscafé im Schlosskeller und Adventskonzerte stehen auf dem Programm. Geöffnet ist dieser freitags und samstags jeweils von 17 bis 21 Uhr und an den beiden Sonntagen von 14 bis 21 Uhr.