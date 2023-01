Diesen guten Vorsatz empfehlen Banker ihren Kunden im Kreis Dillingen

Plus Auch die Raiffeisenbanken und Volksbanken in der Region erleben eine Zeitenwende. Dass für Guthaben Negativzinsen fällig wurden, ist inzwischen vorbei.

Eine Zeitenwende erleben gegenwärtig Banker und ihre Kundinnen und Kunden. Noch im Frühjahr 2022 ging es in vielen Beratungsgesprächen darum, wie sich Negativzinsen auf Guthaben vermeiden lassen. Bauwillige dagegen konnten sich über traumhaft niedrige Zinssätze bei den Darlehen freuen. Die neuen Krisen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben auch das Bankengeschäft grundlegend geändert. "Negativzinsen gibt es nicht mehr", stellt der Dillinger Kreisverbandsvorsitzende der Raiffeisenbanken und Volksbanken, Alexander Jall, fest. Zusammen mit seinem Stellvertreter Alexander Lehmann blickt Jall trotz der völlig neuen Herausforderungen zufrieden auf das Geschäftsjahr 2022 zurück.