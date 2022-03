Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Dieser Dillinger Arzt rät: Schnarchern gut zuhören!

Plus Es ist Weltschlaftag. Und es ist kein Geheimnis: Ein gesunder Schlaf ist das halbe Leben. Experten aus dem Landkreis Dillingen verraten, wie das gelingen kann.

Von Günter Stauch

Deutschland schläft schlecht. Aktuelle Erhebungen führen an, dass 54 Prozent der Bürgerinnen und Bürger wegen einer unruhigen Nacht morgens gerädert aufwachen. Auch wer jetzt also nicht so gut drauf zu sein scheint, sollte wissen: Heute ist der internationale Weltschlaftag. Dabei geht es um alles andere als ein schläfriges Thema, wenn die Zeit am Kopfkissen Körper und Seele eher schadet. Zunehmende Schlafstörungen auf dem Globus nahm der Weltverband für Schlafmedizin zum Anlass, diesen Gedenktag 2008 ins Leben zu rufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .