Dieses Mal gehen Trickbetrüger im Kreis Dillingen leer aus

In beiden Fällen werden ältere Menschen per SMS kontaktiert. Sie sollen viel Geld überweisen.

Bereits vergangenen Samstag erhielt ein Rentner aus Höchstädt einen SMS, in der sich der Absender als Familienangehöriger ausgab und schließlich 2382 Euro forderte, da er in Geldnöten stecken würde. Das Geld sollte auf ein litauisches Konto überwiesen werden. Am nächsten Tag erhielt auch eine Lauingerin eine SMS mit der bekannten Masche, dass die Tochter eine angebliche neue Nummer hätte und sie daher Kontakt zu ihr aufnehmen sollte. Anschließend wurde vorgegeben, dass die alte Nummer nicht mehr funktionieren und gelöscht werden könnte.

Nie auf ein ausländisches Konto Geld überweisen

In beiden Fällen fiel der Betrug rechtzeitig auf, so dass kein Schaden entstand. Die Polizei Dillingen rät bei derartigen Mitteilungen, aber auch bei Internetkäufen darauf zu achten, welche Bankverbindungsdaten angezeigt werden. Sollen die Überweisungen direkt auf ein ausländisches Konto gehen, ist besondere Vorsichtgegeben. Die Kontonummern erkennt man an den ersten beiden Buchstaben der IBAN-Nummer.

Litauen oder Griechenland

So steht DE für Deutschland, weitere Kürzel wie IT für Italien, LT für Litauenoder GR für Griechenland. Bei Direktüberweisungen sind Stornierungen oft sehr schwierig, oft werden die für Betrugstaten angelegten Konten im Ausland nach Überweisungen schnell wieder aufgelöst, so dass der Geschädigt nicht mehr an sein Geld gelangen kann. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)