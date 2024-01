Landkreis Dillingen

Diesmal in Steinheim: Ist Elster "Elsti" wieder aufgetaucht?

In Steinheim flog kurz vor Weihnachten eine Elster in die Grundschule und pickte an Schulranzen.

Plus In Steinheim fliegt eine Elster in die Grundschule und wird aufmüpfig. Kinder bewerfen sie mit Steinen. Womöglich ist es Elsti, der zutrauliche Vogel aus Asbach.

Es ist kurz vor Weihnachten, als Anita Birkner aus Steinheim einen Anruf bekommt: In der örtlichen Grundschule treibt sich eine äußerst aufmüpfige Elster herum. Erst ist sie bloß auf dem Schulhof, dann im Gebäude. Sie pickt an den Schulranzen der Schülerinnen und Schüler. Vor allem die, die glitzern, haben es ihr angetan. Einige Kinder wehren sich, werfen mit Steinen nach der Elster – und verletzen sie. Der Vogel wird eingefangen und Anita Birkner kontaktiert. Unter vielen ist sie bekannt als Tierfreundin mit viel Erfahrung. Sie soll die Elster wieder aufpäppeln.

Die Frau aus Steinheim, um die es hier geht, heißt eigentlich anders. Wir haben ihren Namen redaktionell geändert. Denn sie fürchtet einerseits, überrannt zu werden, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass sie sich um verletzte Wildtiere kümmern kann – dabei macht sie das nur nebenbei und ist keine offizielle Auffangstation. Andererseits sorgt sie sich um Konsequenzen, denn eine Elster einfach so aufnehmen, das sei aus Gründen des Naturschutzes nicht erlaubt und könnte polizeilich geahndet werden.

