Digitallotsen bieten in Dillingen Workshops zu 3D-Druck, Bayernatlas und KI

Eine Veranstaltungsreihe in Dillingen befasst sich mit aktuellen Digital-Themen. Teilnehmer können Gelerntes direkt vor Ort ausprobieren.

Das Regionalmanagement des Landkreises Dillingen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltungsreihe der Digitallotsen des Landkreises ein. In Zusammenarbeit mit dem BayernLab Dillingen finden hierzu drei Workshops zu verschiedenen Digitalthemen statt.

Im Dillinger BayernLab gibt es für Interessierte am Thema 3D-Druck am 15. Februar nützliche Informationen. Die Teilnehmer bekommen eine Einführung in die Grundlagen des 3D-Drucks, einschließlich verschiedener Drucktechnologien und Materialien. Ebenfalls haben sie die Gelegenheit, selbst Modelle mit einem 3D-Modellierungsprogramm zu erstellen und den 3D-Drucker selbst zu bedienen.

Am 14. März geht es weiter mit dem Thema Bayernatlas. Der Workshop bietet eine Einführung in die wichtigsten Funktionen des Bayernatlas wie beispielsweise der Vergleich historischer und neuer Karten, Katasterkunde, aktuelle topografische Karten, Parzellenkarten und Luftbilder. Die Teilnehmer können diese Funktionen während des Workshops selbstständig anwenden.

Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen

Die Digitallotsen beschäftigen sich am 7. Mai dann mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Grundlagen und Funktionsweise von KI sowie verschiedener Anwendungen in der heutigen Welt. Der Workshop beinhaltet aktives Ausprobieren unterschiedlicher KI-Anwendungen wie beispielsweise ChatGPT. Ebenfalls erfolgt eine ethische Auseinandersetzung mit der Thematik in Form einer gemeinsamen Diskussion.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze der Workshops begrenzt sind. (AZ)

Info: Interessierte werden gebeten, sich bis zum 11. Februar 2024 per Telefon unter 09074/9587842 oder E-Mail an regionalmanagement@landratsamt.dillingen.de zu der Veranstaltung anzumelden. Die Workshops beginnen jeweils um 17 Uhr und enden um 19.30 Uhr im BayernLab in der Bahnhofstraße 1 in Dillingen.