Dillingen: Seelische Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt

Auf der Suche nach dem Weg aus der Angst muss Menschen geholfen werden. Im Kreis Dillingen hilft dabei die "Tagesstätte der seelischen Gesundheit".

Der Tag der seelischen Gesundheit wurde vor rund 30 Jahren ins Leben gerufen. Er soll auf psychische Erkrankungen und deren Behandlung aufmerksam machen. Dieser Tag wird seither jedes Jahr im Oktober begangen. Die Tage der seelischen Gesundheit werden in Dillingen vom Gemeindepsychiatrischen Steuerungsverbund (GpSv) organisiert. Das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Trägern für die Versorgung psychisch kranker Erwachsener in der Region.

Zum Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober gab es eine Vernissage mit dem Thema „Angst begegnen“ im Caritas-Bistro „Caristo“ im Caritaszentrum von Dillingen. Die Exponate dafür hatten Teilnehmende aus der Tagesstätte der seelischen Gesundheit angefertigt. Dillingens Caritas Kreisgeschäftsführer Alexander Böse hatte den Tag eröffnet und dabei zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Region begrüßen können, die selbst im beruflichen Leben oder innerhalb der Familie mit diesem Thema befasst sind.

Albert Pröller, Facharzt für Psychiatrie und Vorsitzender des Gemeindepsychiatrischen Steuerungsverbundes forderte in seinem Grußwort, dass es für den Verband enorm wichtig sei, die Bedürfnisse der Kranken und dafür aufgebrachte Leistungen seitens des Staates in richtigem Maße zusammenzubringen.

Einige Arbeiten von Teilnehmern der Caritas-Tagesstätte zum Thema "Angst". Foto: Horst von Weitershausen

Personalproblem ist Kernthema bei der Hilfe erkrankter Menschen

Hierfür stehe auch der Trialog, also der Austausch zwischen Patienten, Angehörigen und Therapeuten, als Instrument in der Sozialpsychiatrie. Er werde auch in Dillingen seit Jahren angewandt. Landrat Markus Müller dankte allen, die sich mit großem Engagement dafür einsetzten, psychisch erkrankte Menschen vor Ausgrenzung und Stigmatisierung zu schützen. Dabei stellte Müller fest, dass rund ein Viertel aller Menschen einmal im Leben eine Phase seelischer Krankheit durchmache, wobei die besonders die „Angst“ eine große Rolle spiele. In diesem Zusammenhang sollte von der Gesellschaft auch beachtet werden, dass mit der Pandemie auch die Zukunftsängste besonders bei Jugendlichen zugenommen hätten und diese für sie ohne Hilfe nicht zu bewältigen seien.

Edgar Rölz, stellvertretender Bezirkstagspräsident, stellte in einem Grußwort fest, dass seelische Krankheiten oft nicht sichtbar seien und wenn erkannt, häufig mit Makeln versehen werden. Dies bedeute, dass die Gesellschaft immer noch große Probleme im Umgang mit seelisch kranken Menschen habe. Darüber hinaus sei auch im Gesundheitswesen des Bezirks für seelisch kranke Menschen das Personalproblem ein Kernthema, wie es besonders in vielen anderen Heil- und Pflegeberufen ebenfalls alltäglich sei.

Des Weiteren werde vom Bezirk besonderes Augenmerk auf den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gelegt, wo besonders die „Angst“ als Krankheit der Seele weit verbreitet sei. Den Mitarbeitern für seelische Gesundheit der Caritas Dillingen bescheinigte der stellvertretende Bezirkstagspräsident hervorragende Arbeit, was allein schon an den ausgestellten Exponaten ihrer Seelenpatienten abzulesen sei.