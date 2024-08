Dillingens Premiere misslingt

Glött - Balzhausen 6:1

Einen prima Saisonstart in die Kreisliga West hatte Absteiger SSV Glött mit dem 6:1-Heimerfolg gegen Balzhausen – trotz schneller Gästeführung durch Jonas Nießner. Nach 20 Minuten schalteten die Lilien-Fußballer dann mehrere Gänge hoch, ließen Ball und Gegner laufen. Prompt gelang der Ausgleich durch den aufgerückten Außenverteidiger Franz Bacherle – der Befreiungsschlag für Glött. Im Minutentakt folgten nun klarste Torchancen, wobei SSV-Keeper Dominik Trenker aber auch einmal in höchster Not gegen Michael Rudolph klären musste. Das 2:1 gelang schließlich Mehmet Taner (37.). Mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten Philipp Strehle per Kopfball und Stephan Ansbacher für die 4:1-Vorentscheidung. Im zweiten Abschnitt kontrollierte Glött das Geschehen und machte durch Jonas Stutzmüller sowie Philipp Strehles Traumtor in den Winkel das halbe Dutzend voll. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Brugger, Weigl, F. Bacherle, Taner (64. Schrettle), Ostertag (75. Wiedemann), B. Waidele, Martin, Stutzmüller, St. Ansbacher (82. Schmid), Strehleo Tore: 0:1 Jonas Nießner (10.), 1:1 Franz Bacherle (30.), 2:1 Mehmet Ali Taner (37.), 3:1 Philipp Stehle (43.), 4:1 Stephan Ansbacher (45.), 5:1 Jonas Stutzmüller (59.), 6:1 Philipp Stehle (89.) SR: Martin Faußner (Niederhofen-E.) Zuschauer: 140

Burgau - FC Lauingen 2:6

In einer phasenweise hektischen Partie nutzte der FC Lauingen sein Chancenplus und nahm trotz Rückstand verdient die volle Punktzahl aus Burgau mit. Die ersten Möglichkeiten boten sich Felix Egger und Christoph Marek. In Führung ging jedoch Burgau (32./Enes Bastan). Der FCL zeigte sich keineswegs geschockt. Mit dem Pausenpfiff glich Almuri Abdulrazak auf Zuspiel von Manuel Kasakowski aus. Nach einer Standardsituation war Youngster Leon Rutkowski beim dritten Ball zur Stelle – 1:2 (52.). Nur zwei Minuten später versenkte Christoph Marek einen Kopfball nach Flanke von Egger zum 1:3 (54.). In der 69. Minute setzte sich Lauingens Luca Gerstmeier auf der rechten Außenbahn durch und bediente Stefan Pertler zum 1:4. Weitere 120 Sekunden später verkürzte Burgaus Torjäger Patrik Merkle (75). Die letzten beiden Treffer waren Leon Rutkowski vorbehalten. Das 2:5 leitete Hannes Gentner mit einem Ball in die Nahtstelle der Burgauer Viererkette ein (88.). Direkt vor dem Schlusspfiff markierte Rutkowski sein drittes Tor. (fcljoh)

FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Zengerle, Egger (63. Genter), Hummel, Marek (63. Gerstmeir), Kasakowski 46. Lauft), Strak, Przyklenk, Hander (63. Pertler), Almuri Abdulrazak (46. Rutkowski) Tore: 1:0 Enes Bastan (32.), 1:1 Abdulrazak Almuri (45.), 1:2 Leon Rutkowski (52.), 1:3 Christoph Marek (54.), 1:4 Stefan Pertler (69.), 2:4 Patrik Merkle (75.), 2:5 Leon Rutkowski (88.), 2:6 Leon Rutkowski (90.) Gelb-Rot: Julian Paulheim (56./Burgau) Rot: Lukas Hummel (60./FCL), Dardan Krasniqi (60./Burgau) SR: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100

Wiesenbach - FC Gundelfingen II 2:2

Wie ihre Landesliga-Vertretung in Kempten führte auch die Gundelfinger „Zweite“ in ihrem Auswärtsspiel am Samstagnachmittag. Anders als beim FCG I reichte es in Wiesenbach am Ende aber wenigstens zu einem Punktgewinn. Durch die Tore von Neo Fähnle und Johannes Hauf lagen die Gäste schon 2:0 in Front. Zwei Treffer von Pierre Heckelmüller egalisierten den Spielstand. Glück hatte Gundelfingen, dass die Gastgeber in der Nachspielzeit nur den Pfosten anvisierten. In Minute 57 waren allerdings auch die Grün-Weißen am SpVgg-Torgebälk gescheitert. (dz)

FC Gundelfingen II: Karg; Nelkner, R. Schneider (70. Krist), Eberle, Smolka, Leimer, Schön, Toth (57. Groepper), Cermak (75. Riedinger), Hauf, Fähnle (64. Mehani) Tore: 0:1 Fähnle (4.), 0:2 Hauf (29.), 1:2 Heckelmüller (41.), 2:2 Heckelmüller (63.) SR: Patrick Beutmiller (FC Pfaffenhofen-UZ) Zuschauer: 320

TG Lauingen - Neuburg/K. 1:1

Binnen weniger Minuten vor der Pause stand das Remis in der attraktiven Partie fest: Türk Gücü-Kapitän Jonas Wiedenmann belohnte sein Team per Kopfballtor nach einer Freistoßflanke von Cukur (38.). Überflüssig war ein Elfmeter, den Reisinger zum Ausgleich für Aufsteiger Neuburg sicher verwandelte (41.). TGL-Keeper Manuel Breskott lenkte einen Kustermann-Schuss ans Aluminium. Alle Bemühungen und Chancen der klar dominierenden Er-Schützlinge um den Siegtreffer verpufften nach dem Wechsel erfolglos. (ekay)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, Ellici, Wiedenmann, Tufan, Er, Baki, Askar, Neziri, Yüce, H. Kaya; F. Kaya, Cukur, S. Tasdelen, Safak, Bal, Yokus Tore: 1:0 Jonas Wiedemann (38.), 1:1 Andre Reisinger (40./FE) SR: Bernd Ziegler Zuschauer: 50

Dillingen - Altenmünster 0:3

Bis zur Pause konnte Dillingen seine erste Saisonpartie offenhalten, dann setzte sich Altenmünsters spielerische Qualität durch. Stefan Mayer, Stefan Kirchberger und Marco Kalkbrenner schossen in regelmäßigen Abständen den verdienten Auswärtssieg für die Gäste heraus. (dz)

SSV Dillingen: Körber; T. Hildmann, Kasumi, Riedinger, Güngör, Gehring, Sailer, Kinder, Yavuz, L. Isufi, Yilmaz; Kroschinski, M. Hildmann, Zoch, Stacheski, Wohldann, Sakowrjaschin, Nuraj, F. Isufi, Kratz SC Altenmünster: Schmid; Gruber, T. Kaifer, Pecher, S. Kaifer, Roth, P. Henne, Glenk, Kirchberger, R. Henne, Deffner; Kalkbrenner, Wenzl, Mayer, Bauer, Ruth Tore: 0:1 Stefan Mayer (50.), 0:2 Stefan Kirchberger (69.), 0:3 Marco Kalkbrenner (83.) SR: Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-B.) Zuschauer: 80

Holzheim - Offingen 0:2

In der ersten Heimpartie der Holzheimer war Gast Offingen von Beginn die aktivere Mannschaft. Die Platzherren hatten bei Ballbesitz große Probleme, Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Nach 22 Minuten war Gabriel Danzl auf rechts durch und schob flach zum 0:1 ein. Es dauerte über eine Stunde, ehe auch die Aschbergler etwas besser wurden. Genau in dieser Phase schlug aber erneut Offingen zu: Nach einem haarsträubenden SVH-Abwehrfehler markierte Lukas Kircher das völlig verdiente 0:2. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; Pennacchia (35. Geißler), Graf, Rupp, Feistle, T. Allmis (L. Peter), D. Peter, Ismajli, Dietrich(46. S. Allmis), Ristic (46. Petermann), Granzer Tore: 0:1 Gabriel Danzl (22.), 0:2 Lukas Kircher (72.) SR: Michael Greiner Zuschauer: 95