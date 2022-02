Dillingens Testzentrum bietet nur noch PCR-Tests an

Das Testzentrum des Landkreises in der Dillinger Weberstraße bietet vorübergehend keine Antigen-Schnelltests mehr an, sondern nur PCR-Tests.

Im Testzentrum des Landkreises in der Weberstr. 14 in Dillingen können vorübergehend keine Antigen-Schnellteste mehr angeboten werden. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Montagnachmittag mit.

Aufgrund der aktuell hohen und weiter steigenden Fallzahlen an Covid 19 erkrankten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Dillingen steht der Bedarf an zwingend notwendigen PCR Testungen zum Beispiel nach positivem Schnelltest im Vordergrund der Versorgung.

Das Testzentrum konzentriert sich ab sofort auf die Durchführung von kostenfreien PCR-Testungen, damit diese in ausreichender Menge sowie möglichst zeitnah und professionell erfolgen können.

Wo im Kreis Dillingen Corona-Tests gemacht werden

Zur Schnelltestung stehen im Landkreis mittlerweile viele vom Gesundheitsamt beauftragte Testzentren mit täglichen und langen Öffnungszeiten zur Verfügung. Dazu wird auf die Informationen auf der Landkreishomepage unter www.landkreis-dillingen.de verwiesen.

Corona: Wer gilt als enge Kontaktperson? 1 / 5 Zurück Vorwärts Laut Robert-Koch-Institut gilt als enge Kontaktperson zu einem bestätigten COVID-19-Fall bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Situationen:

Wer sich mehr als zehn Minuten ohne Abstand (<1,5 Meter) und ohne durchgehend und korrekt getragenen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske in der Nähe eines Corona-Positiven befunden hat. Ein adäquater Schutz wäre nur gegeben, wenn beide durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2- Maske tragen.

Wer sich mit einem positiven Fall (Gesicht zu Gesicht, Abstand unter 1,5 m, unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz oder im direkten Kontakt unterhalten hat,

Wer sich im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole (etwa bei schlechter Lüftung), unabhängig vom Abstand für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske getragen wurde mit einem Corona-Fall aufgehalten hat.

Als enge Kontaktperson gelten zudem grundsätzlich alle Personen im gemeinsamen Haushalt.

Insbesondere für die „Freitestungen“ aus der Quarantäne oder Isolation (nach 7 Tagen) sollte auf dieses Angebot ausgewichen werden. (pm)

