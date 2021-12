Dillinger Erziehungsberaterin: Schöne Weihnachten trotz getrennter Eltern

Plus Erziehungsberaterin Antje Werner von der Katholischen Jugendfürsorge gibt Tipps, wie ein schönes Fest in Trennungsfamilien funktionieren kann.

„Vor Weihnachten erhöht sich der Beratungsbedarf bei getrennt lebenden Eltern spürbar“, berichtet Erziehungsberaterin Antje Werner von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen der Katholischen Jugendfürsorge (KJF): „Insgesamt kann ich allen Eltern - speziell den getrennt lebenden - raten: Druck rausnehmen, Mut haben für neue Lösungen und versuchen, zu entspannen, indem man sich weniger vornimmt und Freiräume einplant.“ Auch sei es laut Antje Werner völlig normal, dass zu Weihnachten viele Emotionen hochkommen. Auf jeden Fall ratsam ist es, so früh wie möglich mit der ehemaligen Partnerin beziehungsweise dem ehemaligen Partner zu besprechen, wie eine Lösung für das Weihnachtsfest aussehen könnte.