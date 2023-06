Landkreis Dillingen

06:10 Uhr

Die Dillinger Flüchtlingshilfe findet immer weniger Ehrenamtliche

Plus Es fehlt nicht nur an Menschen, die in ihrer Freizeit helfen wollen. Kaum Wohnraum oder Sprachbarrieren machen die Situation für Geflüchtete im Landkreis nicht einfacher.

Es mangelt nicht an deutlichen Worten an diesem Abend. Im Dillinger Chili sind rund 25 Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengekommen, um sich über die aktuelle Lage für Geflüchtete in Dillingen zu informieren. Es waren schon mal mehr, wie Georg Schrenk später sagen wird. Seit 2014 veranstaltet der Vorsitzende der Unterstützergruppe Asyl/Migration das traditionelle Rundgespräch. Doch das Interesse schwindet – und die Probleme bleiben.

Mehrere Helferinnen und Helfer berichten von ihren Beobachtungen, dass zahlreiche Geflüchtete einen traumatisierten Eindruck auf sie machten (wir berichteten). Doch es geht auch um ganz handfeste Fragen und Probleme: Wieso gibt es in der Region keine umfassende Verbraucherberatung, die Geflüchtete an die Hand nimmt? Wie Flüchtlingen helfen, die eine Wohnung suchen? Und sollen die Rundgespräche bald eingestellt werden?



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

