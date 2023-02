Dillinger Gewerkschafter sehen Fachkräftemangel als "hausgemacht"

Plus Der DGB-Kreisverband verteidigt Lohnerhöhungen und Kurzarbeit. Auch beim Thema Homeoffice gebe es noch Regelungsbedarf. Sorgen bereitet den Arbeitnehmervertretern außerdem der Nachwuchs.

Ihnen dürfte die Arbeit im Moment nicht ausgehen: Werner Hafner und Peter Schallmoser-Schlögl vom DGB-Kreisverband Dillingen holen beim Jahrespressegespräch am Dienstagvormittag weit aus. Im Jahr der Landtagswahl erhoffen sie sich von der Politik einiges. Auch Wolfgang Peitzsch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Schwaben äußert sich. Den Sprechern geht es darum, dass die aktuellen Krisen nicht alleine auf die Arbeitnehmer zurückfallen.