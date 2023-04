Dillinger Grüne zum Heizungstausch: "Kein Anlass, Panik zu schüren"

Die Dillinger Grünen-Kreisgruppe verteidigt Regierungspläne für neue Heizungen. Der Gebäudebereich stoße schließlich 40 Prozent der klimaschädlichen Gase aus.

Das Handwerk hat derzeit enorme Mühe, mit dem Tausch von veralteten Heizsystemen nachzukommen. Das liegt an langen Lieferzeiten und am schwierigen, mit Beratungen einhergehenden Entscheidungsprozess sowie an der Umstellung des sowieso überlasteten Handwerks auf neue Techniken. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen mit Angela von Heyden und Niklas Zöschinger an der Spitze sieht deshalb keinen Anlass für Betroffene, in Panik zu geraten oder gar Panik zu schüren. Als wenig hilfreich betrachtet er laut einer Pressemitteilung die Aussagen einer Energieberaterin in einem Bericht der Donauzeitung. Diese kritisiert die Pläne von Bundesminister Robert Habeck zum Gesetzesentwurf, künftige neue Heizgeräte mindestens mit einem Anteil von 65 Prozent aus erneuerbaren Energien zu betreiben. Sie spricht in dem Artikel von "Schnellschüssen von politischer Seite”, die alle verunsichern würden. Nach Meinung des grünen Kreisverbandes sollte Energieberatung unabhängig von der jeweiligen politischen Meinung des Beraters oder der Beraterin stattfinden

Abgesehen davon werde vieles in der Diskussion zum Thema Heizungen und Gebäude-Energiegesetz derzeit verkürzt und verzerrt dargestellt. Nach Ansicht der Grünen kann die Wärme- und Energiewende nur gelingen, wenn fortan klimaschonende Techniken zum Einsatz kommen, statt auf alte Verschmutzer zu setzen. Damit die Wende gelingt, hat die Regierung mit dem Gesetz dafür gesorgt, dass ein Heizungsumstieg nicht am jeweiligen Geldbeutel scheitert, sondern sozial flankiert wird. So handelt es sich nicht um einen erzwungenen Austausch von Bestandsheizungen, wie es die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, bei vielen Gelegenheiten bereits betont hat.

Grüne: Verzicht auf fossilie Energien bedeutet Unabhängigkeit

Bestandsheizungen dürften weiterbetrieben und repariert werden. Bei der Neuanschaffung von Heizungen sei es vernünftig, auf klimaschonende Technologien zu setzen und nicht auf fossile Lösungen, so das Credo und die Bitte von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es werde vor allem für untere und mittlere Einkommen Förderprogramme geben, die den Umstieg für alle finanziell ermöglichen. Gerade dabei Hilfe zu leisten, sollte die Aufgabe von Energieberatern und Energieberaterinnen sein, denkt der Kreisverband der Grünen. Nicht zuletzt bedeute der Verzicht auf fossile Energien auch Unabhängigkeit von autokratischen Staaten.

Gebäude stoßen noch immer 40 Prozent aller klimaschädlichen Gase aus. Das könne und müsse nicht so bleiben, informiert Constantin Jahn, Landtagskandidat für den Stimmkreis 704 Augsburg-Land, Dillingen. Beim Austausch veralteter Heizsysteme seien Wärmepumpen, der Anschluss an ein Wärmenetz oder Stromdirektheizungen eine Lösung, so Jahn. In Bestandsgebäuden könne zusätzlich eine Hybridheizung, Biomasseheizung oder Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt, eingebaut werden. Eine Austauschpflicht für alte Öl- oder Gasheizungen gebe es jetzt schon. Ebenso pragmatische Übergangslösungen und großzügige Übergangsfristen.

Die Bundesregierung schaffe mit diesen Maßnahmen zum einen Planungssicherheit für die Industrie und zum anderen schütze sie die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Fehlinvestitionen in teure fossile Abhängigkeiten, betont der grüne Kreisverband. (AZ)

