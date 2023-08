Dillinger Kreiskliniken verabschieden Absolventen - und freuen sich auf Verstärkung

Zum ersten Mal werden Absolventen der neuen generalistischen Pflegeausbildung verabschiedet. 14 der neuen Pflegekräfte werden direkt übernommen.

41 junge Frauen und Männer haben ihre generalistische Ausbildung an den jeweiligen Berufsfachschulen für Pflege der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen mit Bravour gemeistert. Dabei mussten die Absolventen während ihrer Ausbildungszeit, bedingt durch die Pandemie, Einschränkungen in der Praxis und in der Theorie hinnehmen. Der theoretische Unterricht wurde anfangs als Distanzunterricht abgehalten und der Präsenzunterricht war nur in Teilgruppen möglich, aber am Ende war die Freude groß. Mit viel Ehrgeiz haben die frisch Examinierten auf diesen Tag hingearbeitet und dürfen sich nun Pflegefachfrau und Pflegefachmann nennen. Damit ist der erste Jahrgang der neuen generalistischen Ausbildung, die im Januar 2020 begonnen hat, abgeschlossen.

Dass sich die Absolventen für ihren Wunschberuf im Bereich der Pflege entschieden haben, freut besonders Angelika Wolf, Schulleitung der Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflegehilfe am Standort Wertingen und Miriam Brummer, Schulleitung der Berufsfachschule für Pflege am Standort Dillingen, welche den strahlenden Absolventen bei der Zeugnisübergabe gratulierten.

14 Absolventen werden direkt übernommen

14 der frisch gebackenen examinierten Pflegefachkräfte übernehmen die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen direkt, viele bleiben bei ihrem Ausbildungsträger aus der Langzeitpflege, einige wechseln zu anderen Kliniken und Einrichtungen im Gesundheits-/und Sozialwesen in der Region, wieder andere bilden sich weiter oder beginnen ein Studium. Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken, blickte in ihrer Rede auf die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten für die frisch gebackenen Pflegekräfte und gab Mut, niemals stehenzubleiben.

Im Namen des Aufsichtsrates der Kreiskliniken schloss sich auch Landrat Markus Müller den Wünschen an und ist stolz auf die Absolventen. Ergänzend fügte er hinzu: „Sie haben eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit hinter sich und konnten in den vergangenen drei Jahren gewiss viele Eindrücke und Erfahrungen für Ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg mitnehmen. Mit Ihrer Berufswahl, der Ausbildung zur Pflegefachkraft, haben Sie sich für einen abwechslungsreichen und spannenden sowie für die Gesellschaft unverzichtbaren Beruf entschieden. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Examen und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft."

Wer eine Ausbildung anfangen will, kann sich das ganze Jahr über bewerben

Interessierte können sich das ganze Jahr hinweg für die Ausbildung zur Pflegefachkraft (jetzt auch in Teilzeit), bei den Kreiskliniken bewerben. Das geht aus der Pressemitteilung hervor. Als Ausbildungs- und Einrichtungsträger koopieren die Kreiskliniken mit zahlreichen Einrichtungen für den praktischen Teil.

Das Examen an den Berufsfachschulen für Pflege haben bestanden: Graf Laura; Heis Natalie; Ivos Andela; Lang Bianca (Note 1,5); Marusic Marco; Mayer Larena; Schipp Marina (Note 1,33); Sing Franziska; Volz Anna; Wesp Anna; Aust Laura Katharina; Bajrami Donjeta; Braun Jessica; Bytyqi Dorentina; Heinle Leonie; Kloster Tatjana; Kraus-Lemghili Halima (Note 1,41); Leutenmayer Christina; Maksimovic Iwan; Mot Luiza-Ioana; Reiter Melina; Schinkel Jennifer-Mae; Schmidt Nico; Schweizer Lisa (Note 1,25); Strobel Noemi; Adodo Julia; Blattner Maia; Bschorer Ariella; Goga Ionela; Goller Sonja; Groß Celine; Halupzok Nathalie; Ion Camelia-Florenta (Note 1,16); Klippel Margit; König-Sattich Natalie; Naciu Cristina Diana; Schmitt Nadine; Seifried Monika (Note 1,41); Steinle Silke; Tempelmeier Sabrina; Zanders Michelle.