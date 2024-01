Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Dillinger Kreisobmann zum Bauernstreik: "Es reicht jetzt einfach"

Plus Klaus Beyrer erklärt, warum die anstehenden Protestaktionen der Bauern so wichtig sind. Landwirte aus der gesamten Region beteiligen sich daran.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Klaus Beyrer redet nichts schön. Er ist bekannt für seine direkten Aussagen. So findet er auch in Hinblick auf die anstehenden Streikaktionen der Landwirte deutliche Worte. "Wenn es so weitergeht, wird das Land an die Wand gefahren. Zwangsläufig. Deshalb schaukelt es sich hoch. Es reicht jetzt einfach", sagt der Dillinger Kreisobmann. Vereinzelte Aktionen vor den Wahlkreisbüros von SPD und Grünen haben im Landkreis Donau-Ries bereits stattgefunden. Ab Montag geht der Streik der Landwirte in die nächste Runde - und das ist nur der offizielle Startschuss. "Wir machen so lange weiter, bis es eine Wirkung zeigt. Das neue Gesetz muss verhindert werden", so Beyrer.

Landwirte aus dem Kreis Dillingen fahren nach Berlin

Ab Montag, 8. Januar, beginnt, organisiert vom Deutschen Bauernverband gemeinsam mit den Landesbauernverbänden und LsV-Deutschland, eine Aktionswoche. Der Grund: Es soll gegen die von den Koalitionsspitzen beschlossene Streichung des Agrardiesels und der KfZ-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge protestiert werden. Ab Montag findet dazu eine Großdemo in München statt, eine weitere folgt am Mittwoch auf dem Plärrergelände in Augsburg sowie eine große Demo am Freitag in Nürnberg. Am 15. Januar rollen die Traktoren in Richtung Berlin. Das sind die bisher offiziellen Aktionen, bei denen auch zahlreiche Landwirte aus dem Kreis Dillingen mit dabei seien, wie Klaus Beyrer bestätigt. "Natürlich", sagt er. Mit Bussen, Schleppern und Privatautos mache man sich gemeinsam zu den Veranstaltungen auf den Weg. "Wir sind alle dabei", so der Obmann weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen