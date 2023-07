Dillinger Landkreis-Kulturtage: Wer erhält in diesem Jahr die Herbstzeitlose?

Ab sofort können Vorschläge der neuen Preisträger beim Verein "Kultur und Wir" eingereicht werden.

"Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muß gewissenhaft gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll", sagt der Arzt, Philosoph, Theologe und Pazifist Albert Schweitzer (1875 bis 1965). Viele Menschen im Landkreis Dillingen sorgen mit Engagement und Leidenschaft dafür, dass der Baum der Kultur in unserer Region gut gedeiht und reich Früchte trägt. Nicht zuletzt die Kulturtage im Landkreis Dillingen, die in diesem Jahr von 6. bis 22. Oktober stattfinden werden, sind Ausdruck dieses oftmals ehrenamtlichen Engagements. Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, ob Musik, bildende Kunst, Literatur oder Theater, aber auch die Menschen, die das Veranstalten von Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen und Ausstellungen organisieren und damit erst möglich machen braucht es, um Kultur anbieten zu können.

Das Engagement der Kulturschaffenden und im Kulturbetrieb Aktiven möchte der Preis „Herbstzeitlose“ herausheben und würdigen. Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung vom Verein Kultur und Wir als Organisator der Kulturtage im Landkreis Dillingen. Es handelt sich um einen Förderpreis, der mit 3000 Euro dotiert ist. Erstmals wurde er im Jahr 2011 an Alois Sailer und in der Folge alle zwei Jahre zu den Kulturtagen im Landkreis Dillingen an die mit viel Sorgfalt von der Jury ausgewählten Persönlichkeiten überreicht. Die bisher Ausgezeichneten sind Alois Sailer, das Stadeltheater Lauingen, Helmut Sauter, Josef Regensburger, Alfred Sigg, Marianne Rieder und Ingrid Philipp. Zuletzt erhielt mit der Kulturkneipe Chili in Dillingen im Jahr 2021 das Team einer Kulturstätte den Preis.

Jeder, der eine Person oder eine Personengruppe kennt, die diese besondere Auszeichnung verdient hat, kann ab sofort und bis zum 25. Juli gerne seinen Vorschlag bei Kultur und Wir einreichen. Gesponsert wird der Preis in Höhe von 3 000 Euro durch die Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Dillingen, der Preis kann auch auf mehrere Preisträger verteilt werden.

Das sind die Bedingungen

Mit der Auszeichnung sollen kulturschaffende Einzelpersonen oder Gruppierungen bedacht werden, die im Landkreis Dillingen beheimatet sind. Folgende Kriterien liegen der Auswahl zugrunde: generelle kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung; Nachweis einer längerfristigen Tradition beziehungsweise eines langfristigen Engagements; Nutzbarkeit für Dritte; Einbindung des Engagements in das regionale Umfeld; inhaltliche beziehungsweise thematische Bedeutsamkeit; ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter innovativer Ansatz. Der Träger der Auszeichnung erhält neben dem Geldbetrag auch eine künstlerisch wertvolle Glasskulptur in Gestalt einer Herbstzeitlose. Die Vergabe findet zu den Landkreis-Kulturtagen statt. Mit dem Namen „Herbstzeitlose“ verbindet der Vorstand des Trägerkreises Kultur und Wir laut Pressemitteilung folgenden Wertekanon: Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit, blühendes Leben, Vergänglichkeit, aber auch: neues Wachstum, Ausdauer und Kontinuität.

Bewerbung und Vorschläge können bis 25. Juli eingereicht werden

Vorschläge für die Auszeichnung mit der „Herbstzeitlose“ können bis 25. Juli per Post bei der Geschäftsstelle des Vereins Kultur und Wir, Große Allee 24, 89407 Dillingen eingereicht werden. Oder per e-Mail an lydia.edin@landratsamt.dillingen.de. Dem Bewerbungsschreiben im Umfang von maximal zwei DIN A4-Seiten sollen Referenzen sowie eine tabellarische Kurzbeschreibung des Projekts beziehungsweise der Aktivitäten der vorgeschlagenen Personen zusammen mit zwei Bildnachweisen beigefügt werden. Neben einer Eigenbewerbung sind auch Vorschläge Dritter möglich. (sis)

Lesen Sie dazu auch