Dillinger Landratswahl: Die FDP hat einen Kandidaten

Plus Jetzt sind es schon zwei: Die FDP hat einen Kandidaten für die Dillinger Landratswahl gewonnen. Kreisvorsitzender Jäger erklärt das weitere Vorgehen.

Bei der Dillinger Landratswahl am 15. Mai werden nun mindestens zwei Kandidaten antreten: Der FDP-Kreisvorstand hat sich bei seinem jüngsten Treffen auf einen Bewerber verständigt. Bereits am Wochenende hatten die Freien Wähler, denen auch der amtierende Landrat Leo Schrell angehört, den Wertinger Markus Müller, Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands, als Kandidaten präsentiert.