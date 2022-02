Landkreis Dillingen

18:44 Uhr

Dillinger Landratswahl: Mettel fühlt sich nach Covid-Erkrankung „wieder fit“

Bei der Dillinger Landratswahl am 15. Mai wird ein Nachfolger für Landrat Leo Schrell gesucht, der nicht mehr kandidiert.

Plus CSU-Kandidat Christoph Mettel soll am Freitag in Dillingen nominiert werden, Markus Müller (FW) eine Woche später. Die FDP spürt auf einmal keinen Druck bei der Kandidatenkür.

Von Berthold Veh

Der CSU-Kandidat für die Dillinger Landratswahl, Christoph Mettel, soll am heutigen Freitag, 25. Februar, im Dillinger Stadtsaal nominiert werden. Hinter der Nominierungsversammlung standen allerdings Fragezeichen – zumindest hinsichtlich der physischen Anwesenheit des Bewerbers.

