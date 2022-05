Dillinger Landratswahl: Wie viele gehen am 15. Mai wählen?

Plus 2016 sank die Wahlbeteiligung bei der Dillinger Landratswahl auf 39,9 Prozent. Das dürfte am 15. Mai anders sein.

Noch eine Woche, dann wird der neue Dillinger Landrat gewählt. Auf dem Stimmzettel stehen die Kandidaten Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (FW) und Christoph Maier (AfD). Wird das Rennen im ersten Wahlgang entschieden? Oder gibt es zwei Wochen nach der Abstimmung vom 15. Mai eine Stichwahl? Diese wäre dann am Sonntag, 29. Mai. Eine Rolle dürfte dabei auch die Wahlbeteiligung spielen. Wie wird sie ausfallen?