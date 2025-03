Dillinger Landsenioren beschäftigen sich mit Altersmedizin

Traditionell zum Ende der Winterversammlungen des Bayerischen Bauernverbandes im Kreisverband Dillingen wurden die Landsenioren in das Gasthaus Schlössle in Finningen zum bunten Nachmittag eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen gab es zunächst einen Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2024 mit Kreisbäuerin Annett Jung. Mit Großdemonstrationen, eigenem Festzelt auf der Landkreisausstellung WIR, Vorträgen, Tagesreisen, wachsende Herausforderungen für den Berufsstand, wetterbedingte Ernteeinbußen und der Hochwasserkatastrophe im Juni waren auch die Haupt- und Ehrenamtlichen im KV Dillingen mehr gefordert denn je – Die Liste an Aktivitäten ist noch länger

Zum diesjährigen Landseniorentag hatte die Kreisbäuerin mit Dr. Martina Brielmeier vom Krankenhaus Wertingen einen sehr passenden Vortag ausgewählt. „Altwerden ist nichts für Feiglinge“ – stellt das ganzheitliche Konzept des Wertinger Krankenhauses mit dem Zukunftsschwerpunkt Geriatrie umfassend dar. Brielmeier nahm die rund 130 Gäste mit, was es konkret für die Mediziner heißt, Lebensqualität zu erhalten/ zu verbessern und die Alltagsfähigkeit der Patienten wiederherzustellen. Dazu wurde ein multidisziplinäres Team am Krankenhaus Wertingen aufgestellt. Dieses Team kümmert sich um die komplette Untersuchung der Menschen in sämtlichen medizinischen Bereichen. Dazu zählen neben der Medizin Physiotherapie, Psychologie, Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst und Seelsorge.

BBV-Geschäftsführer ist auch in Finningen

Diese Rundumsorge dient der Erhaltung der Selbstständigkeit der Patienten, ein Zurück ins Leben dank vieler Hände und dem Zusammenwirken mit den Hausärzten. Der eindringliche Aufruf der Ärztin zum Sport machen in Form von Turnen und Gymnastik rundet diesen sehr interessanten Vortrag ab. Gespannte Ruhe im Saal, Nachfragen zur Notaufnahme, Rettungsdienst, Anpassung von Medikamentenplänen machten lt. Kreisbäuerin Annett Jung deutlich, wie wichtig umfassende Informationen zum Angebot der Kreiskliniken sind.

Als Kreisrätin hatte Annett Jung für diesen Winter den Schwerpunkt medizinische Versorgung in unserem Landkreis als Themen für die Landfrauenarbeit gesetzt. Dabei ist der Schwerpunkt Geriatrie an der Kreisklinik Wertingen ein guter Ansatz für die im Gesamten älter werdende Bevölkerung. Kurze Wege für Patienten, Angehörige, Freunde, Nachbarn sind gerade für die Begleitung älterer Patienten von großer Bedeutung. Die aktuellen Themen der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes Dillingen stellte der neue Geschäftsführer Thomas Graupner vor. Er betreut die drei Kreisverbände Neu-Ulm, Günzburg und seit November Dillingen. Geballte Lebensfreude brachten zum Abschluss des Nachmittags die Finninger Faschingsfreunde mit rund 50 Kindern in den Saal und zeigten mit ihrem Programm die Erfolge engagierter Jugendarbeit auf dem Land. (AZ)