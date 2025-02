Dillinger Lions erhöhen Spendensumme an Kartei auf 104.000 Euro

Zum 13. Mal hat der Lions-Club Dillingen im Dezember die Adventskalender-Aktion gestartet. Und diese ist weiter eine Erfolgsgeschichte. „Die 6666 Exemplare des Adventskalenders waren im Nu weg“, sagt Lions-Präsidentin Daniela von Hauch. Als sie selbst kurz nach dem Start der Aktion weitere Kalender kaufen wollte, seien schon keine mehr dagewesen.

Der Adventskalender hat wieder Spenden von mehr als 30.000 Euro erbracht, die nun an soziale Einrichtungen gehen. Die Kartei der Not erhielt dabei jetzt erneut eine 8000-Euro-Spende. Daniela von Hauch übergab den symbolischen Spendenscheck im Dillinger Rathaus an DZ/WZ-Redaktionsleiter und Kartei-Kuratoriumsmitglied Berthold Veh, der herzlich für die Unterstützung dankte. Damit erhöht sich die Spendensumme der Dillinger Lions an unser Leserhilfswerk auf 104.000 Euro.

Sponsoren hatten Preise im Wert von mehr als 25.000 Euro zur Verfügung gestellt

Daniela von Hauch dankte den Käufern und Käuferinnen des Adventskalenders, der Heimatzeitung, dem Dillinger Oberbürgermeister und Schirmherrn Frank Kunz sowie den Sponsoren. Sie hatten 314 Preise im Wert von mehr als 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der Adventskalender sei „eine echte Win-win-Aktion“, sagte Redaktionsleiter Veh. Bei der Zeitungslektüre suchten Tausende Leser und Leserinnen in der Adventszeit im Service-Teil, ob sie einen der attraktiven Preise gewonnen haben. Der Lions-Club wiederum sei mit einer starken Aktion in der Öffentlichkeit präsent und tue gleichzeitig Gutes. Denn mit dem Spendengeld kann unter anderem unser Leserhilfswerk Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Oberbürgermeister Frank Kunz bezeichnete den Lions-Adventskalender als „echtes Leuchtturmprojekt“. Er dankte den Mitgliedern des Clubs, dass sie die Aktion im Ehrenamt organisieren, und kündigte für eine mögliche Neuauflage in diesem Jahr die weitere Unterstützung der Stadt an. (bv)