Dillinger Naturschützer gründen Arbeitskreis Eulen

Die Kreisgruppe Dillingen im Bund Naturschutz hat Bilanz gezogen. Drei Grundstücke wurden gekauft, um den Artenreichtum zu fördern.

Die Kreisgruppe des Bund-Naturschutz um Vorsitzende Heidi Terpoorten hat bei der Jahreshauptversammlung in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili in Dillingen Bilanz gezogen. So konnte die Vereinigung drei Grundstücke ankaufen, um sie im Sinne des Naturschutzes zu bewahren. Auf einer Wiese soll künftig durch extensive Bewirtschaftung der Artenreichtum gefördert werden, in einem Waldgrundstück mit Biberbau kann der Lebensraum erhalten bleiben und bei einem an die Mehlprimelwiese angrenzenden Grundstück soll durch großzügige Waldrandpflege die Beschattung der Streuwiese zurückgenommen werden.

Georg Stoll hat in 30 Jahren mehr als 300 Schleiereulen-Nistkästen angebracht

Im Frühjahr 2021 gründete sich der Arbeitskreis „Eulen“. Er übernimmt die Nachfolge von Georg Stoll aus Wittislingen, der in den vergangenen 30 Jahren über 300 Schleiereulennistkästen im Landkreis Dillingen anbrachte. Mit der Installation einer Live-Cam in einem Schleiereulenkasten beschreitet der Arbeitskreis Eulen laut Pressemitteilung neue Wege. Hier werden der Bevölkerung Einblicke in die Welt der Schleiereulen gewährt. Interessierte finden die Seite unter livecam-pro.com/dillingen-donau-schleiereulen-nistplatz.html

Die Amphibienrettungsmaßnahmen und die Streuwiesenpflege sind Aufgaben, die auch in noch etwas eingeschränkten Pandemiezeiten durchgeführt werden mussten. „Nicht zu vergessen die Abschaltmahnwache am AKW Gundremmingen am 31.12.21“, wie Heidi Terpoorten anmerkte. „Ein Grund zur Freude für viele, doch das strahlende Erbe bleibt uns erhalten“, sagte die Vorsitzende, die eingangs auch den Bund-Naturschutz-Regionalreferenten für Schwaben, Thomas Frey, begrüßt hatte. Sehr wichtig sei die Zusammenarbeit mit den Behörden - seien es die Teilnahme an der Naturschutzrunde mit der Biodiversitätsberaterin Julia Heidtke oder Treffen mit Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde und des Staatlichen Bauamts Krumbach. Die Vorsitzende bedankte sich bei Dieter Leippert, der für die Abgabe der Stellungnahmen federführend ist.

Den Kassenbericht stellte Marion Widmann vor. Turnusmäßig standen bei dieser Jahreshauptversammlung Neuwahlen an. Die Vorsitzende Heidi Terpoorten und ihr Stellvertreter Thomas Hefele wurden im Amt bestätigt. Auch die Schatzmeisterin Marion Widmann, der Schriftführer Gerhard Lindner sowie Thomas Kraus als Delegierter und Harald Kraus als Ersatzdelegierter wurden wiedergewählt. Als Beisitzer und Beisitzerinnen sind Dieter Leippert, Carolin Stoll, Heike Hoedt und Susi Deisler bestellt worden.

Mehrere verdiente Mitglieder erhalten eine Ehrung

Einige verdiente Mitglieder wurden geehrt: Gernot Hartwig für 32 Jahre Vorsitz bei der Ortsgruppe Buttenwiesen sowie Harald Kraus (Vorsitzender Ortsgruppe Lauingen) und Thomas Kraus (Vorsitzender Ortsgruppe Holzheim), die beide mehr als zwölf Jahre im Amt sind, wurden mit dem Vereinsabzeichen in Gold geehrt. Marion Widmann, Kurt Michel und Kurt Taglinger erhielten das Vereinsabzeichen in Silber für mehr als 40 Jahre Mitgliedschaft. Heike Hoedt und Bettina Stoll wurden mit Bronze für mehr als 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bei Erich Völke und Dieter Leippert bedankte sich die Vorsitzende für die Unterstützung und überreichte ihnen als Dank wie allen anderen Geehrten einen Meisennistkasten. Für seine besonderen Verdienste im Schleiereulenschutz wurde Georg Stoll mit einer Urkunde und einer Eule aus Holz geehrt.

Im Anschluss referierte Prof. Stefan K. Murza von der Hochschule Augsburg über das Thema "Heimische Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels" (wir berichteten), Murza sagte: „Wir rennen hier auch lokal in eine Hitze rein.“