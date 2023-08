Dillinger Polizei meldet mehrere Unfallfluchten

Gleich drei Mal kracht es im Landkreis Dillingen - und jedes Mal fliehen die Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Campingplatz an der Deisenhofer Straße im Ortsteil Finningen wurde in der Nacht von Sonntag, 19.30 Uhr, auf Montag, 19.20 Uhr, ein Wohnwagen der Marke Bürstner an der hinteren rechten Seite angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Der Verursacher meldete sich nicht.

Bei Oberbechingen ging ein Überholmanöver schief

Am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Praxis in der Rosenstraße ein blauer VW Polo an der hinteren rechten Fahrzeugseite angefahren, dabei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Auch hier meldete sich der Verursacher nicht.

Am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr morgens wollte der Fahrer eines schwarzen Opel Astra, auf der Staatsstraße 2025 einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf Höhe Oberbechingen überholen. Dabei kam der Lkw jedoch auf die Gegenfahrbahn, sodass der Pkw im Bereich der rechten Frontseite beschädigt wurde und der Geschädigte den Überholvorgang abbrach. Trotz des Aufpralls fuhr der Fahrer des Sattelzugs in Richtung Wittislingen weiter. Am Opel entstand ein Sachschaden von 8000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die Dillinger Polizei bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter 09071/560. (AZ)