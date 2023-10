Dillinger Polizei meldet viele Fälle von Sachbeschädigungen - und sucht Zeugen

In Schwenningen, Wittislingen, Gundelfingen und Dillingen haben Unbekannte Schäden an mehreren Autos angerichtet.

Bislang unbekannte Täter schlugen am 8. Oktober zwischen 2.30 und 11 Uhr mutwillig die Heckscheibe eines weißen Hyundais ein, der in der Dorfstraße in Schwenningen abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachten bisher Unbekannte an einem silbernen Opel Corsa, der vom 8. Oktober, 19 Uhr, auf 9. Oktober, 13 Uhr, in der Keltenstraße in Gundelfingen geparkt war. Die Unbekannten zerkratzten am Opel absichtlich beide Fahrzeugseiten

Wer hat in Zöschlingsweiler etwas beobachtet?

Im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter in der Lauinger Straße im Wittislinger Ortsteil Zöschlingsweiler mutwillig eine Telefonleitung an der Außenfassade eines Einfamilienhauses, indem sie dieses gewaltsam aus der Verteilerbox herausrissen. Sie richteten so einen Schaden von ungefähr 300 Euro an.

Ebenfalls am Mittwoch beschädigten bisher Unbekannte zwischen 6.50 und 14.50 Uhr in der Schützenstraße in Dillingen einen Haustürrahmen und verursachten einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)