Dillinger Polizei sucht dringend Zeugen

Schon wieder meldet die Polizei mehrere Unfallfluchten im Kreis Dillingen. Wer hat etwas beobachtet?

In der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen ist am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr ein schwarzer Hyundai am rechten Außenspiegel angefahren und beschädigt worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund. 100 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen 18.15 und 19 Uhr vor einem Restaurant in der Rudolf-Diesel-Straße. Hierbei wurde die hintere Stoßstange eines weißen VW Scirocco angefahren. Durch die Lackschäden entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Bei der Unterführung der Schabringer Straße

Gegen 19 Uhr prallte an der Unterführung der Schabringer Straße in Lauingen ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden Renault Clio. Dabei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Radler bot der Fahrerin als Schadensausgleich 50 Euro an, das Angebot lehnte die 73-Jährige jedoch ab. Daraufhin flüchtete der Radler, ohne seine Personalien anzugeben. Der Fahrradfahrer wird als circa 30 Jahre alter Mann mit Drei-Tage-Bart und dunkler Kleidung beschrieben. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)