Dillinger Polizei sucht Zeugen nach mehreren Verkehrsunfällen

In Dillingen und Lauingen sind zwei Unbekannte davongefahren.

Die Dillinger Polizei meldet in ihrem Pressebericht mehrere Fälle von Unfallfluchten. Am Donnerstag zwischen 9 und 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dillinger Straße ein VW Golf im Bereich des rechten hinteren Kotflügels angefahren. Der Pkw stand zum Unfallzeitpunkt im überdachten Bereich. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es gegen 5.50 Uhr auf der Staatsstraße 2025 zwischen Lauingen und der Oberen Heidhofsiedlung, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen blauen BMWs einen vor ihm fahrenden Pkw überholte und dabei den Gegenverkehr übersah.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Der Fahrer eines blauen VW Golfs musste daraufhin auf den Grünstreifen ausweichen, wo er mit einem Leitpfostenkollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Fahrer des BMWs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen seines Überholmanövers zu kümmern. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)