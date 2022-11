Dillinger Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen

Diese Tage kommt es wieder vermehrt vor, dass Unbekannte bei Menschen anrufen oder ihnen Nachrichten schicken. Es geht um Geld und Schmuck.

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Versuche von Trickbetrug. Am Mittwochfrühmorgens erhielt ein 45-Jähriger aus dem westlichen Landkreis über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ eine Nachricht einer bisher unbekannten Betrügerin. Diese gab sich als dessen Tochter aus und bat ihn um einen Kredit in Höhe von 1980 Euro. Der 45-Jährige ließ sich auf den Schwindel nicht ein und meldete den Vorfall der Polizei.

Eine 90-jährige Landkreisbewohnerin wurde am Donnerstag von einem bisher unbekannten Betrüger angerufen. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und erkundigte sich bei der Seniorin nach Bargeld, Schmuck und Wertsachen. Dabei tischte der Unbekannte der 90-Jährigen die Geschichte auf, dass nach der Festnahmeeiner Bande zwei Einbrecher noch auf freiem Fuß seien und ein Zettel mit der Anschrift der Frau bei den Festgenommenen vorgefunden wurde. Die Angerufene ließ sich nicht täuschen und verständigte den Notruf der Polizei.

Falscher Polizist ruft an

Ebenfalls am Donnerstag erhielt eine 71-jährige Kreisbürgerin einen betrügerischen Anruf eines bisher unbekannten Täters. Auch hier gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und behauptete, dass der Name der Angerufenen auf einer Einbruchsliste stehen würde. Auf die anschließend gestellte Frage nach Wertgegenständen beendete die 71-Jährige kurzerhand das Telefonat und wandte sich an die Polizei. (AZ)