Dillinger Polizei warnt vor „falschen Bankmitarbeitern“

Zu einem Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter ist es am Montag in einer westlichen Landkreisgemeinde gekommen. Ein bislang unbekannter Täter rief einen 85-jährigen Landkreisbewohner an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte wies den Senior an, sich in seinem Online-Banking anzumelden.

Daraufhin erlangte der Unbekannte Zugriff auf die Zugangsdaten und versuchte, mehrere tausend Euro auf ausländische Bankkonten zu überweisen. Die Buchungen wurden seitens der Bank abgelehnt. Letztlich gelang es dem Unbekannten, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag an einen Zahlungsdienstleister per Lastschrift zu überweisen. (AZ)