Dillinger Polizei warnt vor "falschen" Beamten und betrügerischen Whatsapp

Die Trickbetrüger werden immer dreister. Zwei Fälle, die sich im Landkreis Dillingen ereignet haben.

Mehrere Menschen aus dem Landkreis Dillingen haben am 25. Juli Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. In zwei Fällen wurde per Bandansage angegeben, dass Interpol anrufen würde, bei einem weiteren Anruf bei einer Dillingerin wurde in englischer Sprache vorgegeben, dass angeblich mit der gefälschten ID Nummer ihres Personalausweises Straftaten begangen wurden.

Auch von Drogenhandel ist die Rede

Unter anderem wurde die Nummer bei einem Drogenhandel bekannt. In allen drei Fällen fielen die Angerufenen nicht auf den Schwindel herein und beendeten die Gespräche, teilt die Polizei mit.

Am selben Tag gegen 19.30 Uhr erhielt eine Fristingerin eine Whatsapp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Sohn aus und teilte mit, eine neue Nummer zu haben. Als die Geschädigte daraufhin die Nummer anrufen wollte, wurde sie jedoch weggedrückt.

Frau aus Fristingen informiert sofort ihre Kinder

Die Geschädigte rief daraufhin die alte Nummer ihrer Kinder an. Diese erklärten, dass sie keine neuen Telefonnummern hätten und es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu Forderungen kam es nicht. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

