Dillinger Schaufensterscheibe absichtlich eingeschlagen

Die Polizei sucht in weiteren Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Bisher unbekannte Täter beschädigten am 4. November zwischen 13 und 17 Uhr mutwillig ein neuwertiges dunkelblaues Damen-Pedelec der Marke Centurion, Typ E-Fire City R960i, das in einer Tiefgarage in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgestellt war. Die Unbekannten beschädigten am Fahrrad den Lenker, das Vorderlicht und den Fahrradkorb. Die Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung noch nicht fest.

Außenspiegel in Lauingen beschädigt

Ebenfalls unbekannte Täter beschädigten am 4. November zwischen 17 und 17.30 Uhr absichtlich den Außenspiegel eines grauen Opel Insignia, der auf dem Kfz-Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße in Lauingen geparkt war. Dem Spurenbild zufolge traten die Unbekannten mit den Schuhen gegen den Außenspiegel. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bislang unbekannte Vandalen schlugen im Zeitraum von 5. bis 7. November mutwillig eine Schaufensterscheibe in der Allee-Passage in der Großen Allee in Dillingen ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)