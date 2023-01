Landkreis Dillingen

Dillinger Tafel ist überlastet: Aufnahmestopp ab Montag

Die Dillinger Tafel ist an ihre Grenzen gestoßen: Ab Montag gilt deshalb ein Aufnahmestopp im Landkreis.

Plus Zu viele Menschen, zu wenig Lebensmittel und Ehrenamtliche, die nicht noch mehr leisten können: Caritas-Chef Alexander Böse schlägt Alarm.

Von Simone Fritzmeier

Sie haben einen Brandbrief an Politiker im Landkreis Dillingen geschrieben. Es gab auch ein Treffen. Das Thema: Die Tafel kommt an ihre Grenzen. Es ging auch um Geld, oder?



Alexander Böse: Ja, es ging auch um Geld. Die Zahl der Berechtigten ist im letzten Jahr drastisch angestiegen. Gleichzeitig hatten wir einen Rückgang an Lebensmittelspenden zu verzeichnen. Die hohe Inflation hat dies noch verschärft. Die Tafel hatte nicht mehr genug Lebensmittel, um die berechtigten Menschen unterstützen zu können. Daher stand ein Aufnahmestopp wegen mangelnder Lebensmittel im Raum.

