Dillinger verliert mehrere tausend Euro bei Internetbetrug

Die Polizei Dillingen meldet weitere Betrugsopfer aus dem Landkreis Dillingen und warnt eindringlich.

Ein Dillinger hat eine Rückbank für einen Motorroller über ein Kleinanzeigenportal gekauft und überwies per Echtzeitüberweisung den geforderten Betrag von 105 Euro. Danach war der Verkäufer nicht mehr zu erreichen, auch die Ware wurde nicht geliefert. Bereits im Sommer 2021 bestellte ein Dillinger auf einer Webseite für Terrassenbedachungen eine Überdachung im Wert von über 10.000 Euro per Telefon. Kurz darauf erhielt er eine Auftragsbestätigung und eine Abschlagsrechnung in Höhe von 5175 Euro, die der Dillinger anschließend auch überwies. Trotz monatelangem Warten wurde die Ware nicht geliefert, auch ist der Verkäufer weder telefonisch noch per Mail erreichbar. So steht es im Polizeibericht.

In Binswangen scheitern die Trickbetrüger

Am Dienstag gegen 18.40 Uhr erhielt eine Rentnerin aus Binswangen einen Anruf von einer Baden-Württemberger Telefonnummer. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und wollte mit der gängigen Masche, es habe in der Nähe einen Einbruch gegeben und sie solle alle Fenster und Türen schließen, die Rentnerin verunsichern. Die Rentnerin ließ sich jedoch nicht verunsichern und legte auf, so dass es zu keinen Schadensforderungen kam. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

