Dillinger Wärmekampagne: So klappt das Energiesparen im eigenen Heim

Wann lohnt sich ein Geräteaustausch? Und wie viel Energie braucht eigentlich ein Handy? Ein Experte hat Tipps und Ratschläge für Verbraucher im Landkreis.

Energiesparen ist derzeit in aller Munde. Klar ist: Sparsam sein schont in aller Regel den Geldbeutel und ist gut für die Umwelt. Doch angesichts der Vielzahl an Stellschrauben sind sich Verbraucher und Verbraucherinnen oft unsicher: Wo anfangen mit dem Energiesparen? Und wann lohnt es sich unter Umständen gar nicht?

Das Landratsamt Dillingen hat im Rahmen seiner Wärmekampagne einen Online-Vortrag veranstaltet, der über "Energiesparen rund ums Haus" informiert. Stefan Schleszies vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu gab in seiner einstündigen Präsentation praktische Tipps für Verbraucher. Dabei ging es nicht nur um Sparpotenziale bei Haushaltsgeräten oder bei der Heizung. Auch die Wirkung von LEDs stand in Mittelpunkt. Aber wie kann man nun konkret Energie und damit auch Kosten sparen? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Wann lohnt es sich, ein Haushaltsgerät auszutauschen?

Grundsätzlich empfiehlt Schleszies, sich vor einer Neuanschaffung erst mal zu fragen: Wie oft benutze ich das Gerät eigentlich? Ein alter Trockner etwa, der viel Energie frisst, aber nur selten läuft, müsse nicht unbedingt ausgetauscht werden. Auch bei Kühlschränken sagt der Experte, dass nicht immer ein Austausch nötig ist: "Die alten Geräte sind oft noch gut." Er empfiehlt, zuerst den Energieverbrauch der Geräte zu messen, bevor ein neues angeschafft wird.

Will man sich tatsächlich einen neuen Kühlschrank kaufen, sollten Verbraucher auf die Energie-Labels achten, mit denen Hersteller ihre Geräte auszeichnen müssen. Seit 2021 sind elektrische Geräte in die neuen Energieeffizienzklassen von G bis A eingeteilt, wobei A die beste Stufe ist.

Auf welche Elektrogeräte könnte man am ehesten verzichten?

Der Energieberater stellt zunächst klar: "Wenn Sie große Freude an etwas haben, sollten Sie auch nicht unbedingt darauf verzichten." Wer sich etwa an seinem Aquarium erfreut oder gerne in die eigene Sauna gehe, dem sollte es die verbrauchte Energie auch wert sein. Andererseits können sich Verbraucher und Verbraucherinnen zum Beispiel die Frage stellen: Muss der Deckenfluter wirklich drei Stunden leuchten?

Der Experte weist auch auf den Unterschied zwischen Geräten mit Stand-by und 24-Stunden-Nutzung hin. Letztere liefen einfach durchgehend weiter und würden dementsprechend mehr Strom verbrauchen. "Das ist zum Beispiel bei Internet-Routern der Fall", so der Energieberater.

Energieberatung Landratsamt 1 / 2 Zurück Vorwärts Sie haben weitere Fragen? Das Landratsamt Dillingen bietet zweimal im Monat eine kostenloses Erstgespräch zur Energieberatung an.

Auf der Homepage des Landratsamts finden Sie alle Termine und eine Liste unabhängige Energieberater aus der Region.

Entwarnung kann Schleszies beim Thema Smartphone geben. Diese bräuchten beim Aufladen des Akkus relativ wenig Strom. Allerdings entstehe bei der Herstellung der Mobiltelefone viel CO₂. Deshalb gelte: "Je länger Sie ihr Smartphone nutzen, desto umweltfreundlicher handeln Sie."

Wie viel Einsparung bringen LEDs?

"Sehr viel", sagt Schleszies. Laut einem Rechenbeispiel des Energieberaters sparen Verbraucher mit LEDs im Vergleich zur klassischen Glühbirne 85 Prozent an Kosten. Dabei ist der etwas höhere Preis für die LEDs und die längere Lebensdauer schon einberechnet. Ein Vier-Personen-Haushalt könne sich mit den sparsamen LEDs pro Jahr locker 200 Euro sparen, so der Experte.

Der Energieberater aus Kempten rät, auch Leuchtmittel im Keller oder der Abstellkammer auszutauschen. "Die werden zwar weniger genutzt, aber auch dort lohnt es sich", sagt der Redner. Schon ab fünf Minuten Leuchtdauer pro Tag sei ein Austausch rentabel.

Wann rentiert sich eine neue Heizung?

Zunächst sei wichtig, sich über den Zustand des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung Gedanken zu machen. "Plant man, sein Haus langfristig besser zu dämmen, dann reicht auch eine kleinere Heizung", sagt Schleszies. Bis dahin könne man aber auch Energie sparen, indem man zum Beispiel den hydraulischen Widerstand für alle Heizkörper richtig einstellen lasse.

Wer es sich leisten kann, dem rät der Energieberater weiterhin zu einer Photovoltaikanlage (PV). Die Module gebe es mittlerweile auch für Menschen, die kein eigenes Dach haben, weil sie zum Beispiel zur Miete wohnen. Dann könne man die Photovoltaikanlage nämlich auf dem Balkon anbringen. Bedenken, die PV würde im Schadensfall mit der Versicherung Probleme bereiten, möchte Schleszies ausräumen: "Das beobachte ich in meiner Arbeit nicht." Ein Beratungsgespräch mit dem eigenen Versicherungsvertreter ist trotzdem ratsam.

Und wo kann man sonst noch Energie sparen?

Wer neben seiner eigenen Energierechnung auch den Gesamtausstoß an CO₂ drücken will, der kann beim saisonalen Einkauf von regionalen Lebensmitteln viel einsparen, so Schleszies. "Freilandgemüse erzeugt sehr viel weniger Kohlendioxid als Produkte aus dem beheizten Treibhaus", erklärt der Energieberater. Außerdem stellt er fest: "Selber kochen ist mit Sicherheit weniger CO₂-lastig, als mit dem Auto zur Burger-Bude zu fahren." Egal, wie alt der Herd ist.