Neue Leitung für die Aktion "Freunde schaffen Freude"

Plus "Freunde schaffen Freude" hat lange nach administrativer Verstärkung gesucht. Jetzt ist eine Lösung gefunden worden, die auch die Vereinsgründerin Inge Grein-Feil entlasten soll.

Inge Grein-Fein und Siggi Feil hatten insgeheim einen Entschluss gefasst: Sollte es bis zur Hauptversammlung der Aktion "Freunde schaffen Freude" am 13. Mai keine Entscheidung über die personelle Zukunft des Vereins geben, wäre dessen Ende eingeläutet gewesen – im 40. Jahr seines Bestehens. Wenn Grein-Feil davon erzählt, ist noch zu spüren, wie schwer ihr dieser Schritt gefallen wäre.

Aber wie so oft bei den Freunden: Es kam anders. "Wir wissen jetzt, dass es weitergeht", sagt die Vereinsgründerin und Vorsitzende, deren Engagement man durchaus mit "Lebenswerk" überschreiben kann. Seit fast anderthalb Jahren lief die intensive Suche nach einer geeigneten Person, die die Geschäftsführung dieses weit in die Gesellschaft hineinwirkenden Vereins übernehmen sollte.