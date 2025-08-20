„Rübe statt Rente“: Dillinger Maschinenring wirbt kreativ um Lkw-Fahrer

Es ist eine von vielen Anzeigen, die in vielen Amtsblättern in Nordschwaben erschienen ist. Darin wirbt die Landwirtschaftliche Maschinengemeinschaft der Zuckerrübenanbauer (LMZ), eine Gesellschaft des Dillinger Maschinenrings, um Fachkräfte: „Rübe statt Rente“ steht darüber. Gesucht werden Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen, die lieber hinterm Steuer als auf der Couch sitzen. Maschinenring-Geschäftsführer Werner Müller erklärt, was es damit auf sich hat.

Christina Brummer

89407 Dillingen

Werner Müller