Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Dillingen/Donau-Ries: „Rübe statt Rente“: Dillinger Maschinenring wirbt kreativ um Lkw-Fahrer

Landkreis Dillingen/Donau-Ries

„Rübe statt Rente“: Dillinger Maschinenring wirbt kreativ um Lkw-Fahrer

Es ist ein Saisonjob der anderen Art: Sieben Tage die Woche müssen über vier Monate Tag und Nacht Zuckerrüben in die Fabrik in Rain gebracht werden. Wer heuert da an?
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    Früher wurden Zuckerrüben vom Feld auf den Laster auf die Bahn verladen. Nun geht alles allein über Laster.
    Früher wurden Zuckerrüben vom Feld auf den Laster auf die Bahn verladen. Nun geht alles allein über Laster. Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Es ist eine von vielen Anzeigen, die in vielen Amtsblättern in Nordschwaben erschienen ist. Darin wirbt die Landwirtschaftliche Maschinengemeinschaft der Zuckerrübenanbauer (LMZ), eine Gesellschaft des Dillinger Maschinenrings, um Fachkräfte: „Rübe statt Rente“ steht darüber. Gesucht werden Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen, die lieber hinterm Steuer als auf der Couch sitzen. Maschinenring-Geschäftsführer Werner Müller erklärt, was es damit auf sich hat.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden