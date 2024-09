Drei Derbys und ein Gundelfinger Gipfeltreffen

Dieses ewige Duell zwischen Dorf- und Stadtverein sorgte in der Regel für große Emotionen und heiß umkämpfte Partien: Am Sonntag (15 Uhr) kommt es im Lilienstadion einmal mehr zum Landkreis-Klassiker zwischen der SSV Glött und Gast FC Lauingen. Auch in dieser Spielzeit der Fußball-Kreisliga West begegnen sich beide Vereine auf Augenhöhe. Die Lilien konnten sich nach dem Bezirksliga-Abstieg gut fangen und rangieren ungeschlagen auf dem dritten Platz. Die Mohrenstädter ihrerseits reisen mit dem Rückenwind eines 3:1-Sieges über Neuburg an und wollen diesen starken Auftritt bestätigen.

Glött hat noch Luft nach oben

Glötts Trainer Antis Chalkidis konnte mit dem Remis beim SC Bubesheim zwar gut leben, wurde mit dem Spiel seiner Elf aber nicht so recht glücklich: „Mit dem Punktgewinn bin ich zufrieden. Aber so, wie wir in Bubesheim gespielt haben, muss sich einiges verbessern.“ Der Übungsleiter spricht dabei insbesondere die Chancenverwertung an und meint weiter: „Wir müssen die Automatismen verinnerlichen und vor allem bei Ballbesitz viel effektiver und zielstrebiger Richtung gegnerisches Tor agieren.“ Ob er für den Klassiker personelle Veränderungen in der Startelf vornehmen wird, ließ er noch offen. Mit Philipp Strehle und Dominik Trenker sind jedenfalls zwei zuletzt fehlende Urlauber wieder einsatzbereit. Bis auf Andreas Schrettle (Urlaub) können die Lilien demnach fast aus dem Vollen schöpfen.

Für den FC Lauingen gilt es im Lokalderby zum einen an die Leistung aus dem zweiten Durchgang der Partie gegen Neuburg anzuknüpfen und zum anderen die unnötigen Ballverluste, die teilweise in Halbzeit eins zu sehen waren, abzustellen. (RÖB/fcljoh)

Kreisliga West

TG Lauingen – Dillingen. Die erste Niederlage kassierte Türk Gücü Lauingen am vergangenen Wochenende ausgerechnet beim bis dahin nicht überzeugenden TSV Burgau. Erst in der Schlussphase wachte das Team von Trainer Sezgin Er auf und erzielte bei der 2:3-Niederlage die beiden Gegentreffer. Nun steht das Landkreisduell gegen die SSV Dillingen an – und da könnte sich entscheiden, wohin die Reise für die türkische Kraft geht. Bei einem Heimdreier würde unter Umständen gar die Tabellenführung winken. Behalten aber die Kreisstädter die Oberhand, könnte Türk Gücü sogar auf Rang acht abrutschen. Bei Dillingen stand vor Wochenfrist beim 1:1-Unentschieden gegen Wiesenbach erstmals in dieser Saison Michael Wagner im Kasten. Der ehemalige Torhüter des FC Bayern München II löste Stammkeeper Felix-Adrian Körber ab. Bleibt die Frage, für wen sich SSV-Trainer Thomas Holzapfel diesmal entscheiden wird? (her)

Holzheim braucht jeden Punkt

Holzheim – Altenmünster. Mit zwei Unentschieden endeten dieses Nachbarschaftsduell in der Vorsaison (1:1/2:2), in der beide Mannschaften lange um den Klassenerhalt in der Kreisliga West zittern mussten. Aktuell gestaltet sich die Lage da schon etwas anders. Die Gäste aus dem Landkreis Augsburg sammelten in der noch jungen Saison bereits elf Punkte. Dabei hat Neu-Trainer Johannes Walter eine Mannschaft zur Verfügung, die zum einen aus vielen jungen, wie jedoch auch erfahrenen Spielern besteht. Kicker wie Kaifer, Glenk oder Pecher sind dabei die Eckpfeiler der Gäste. Anders ist die Lage am Aschberg. Holzheim hängt mit bisher zwei Punkten am Ende der Tabelle. Zur Ladehemmungen vor dem gegnerischen Tor kommen jetzt auch viele Gegentreffer hinzu. Gegen den SCA kämpft die Mannschaft von Thomas Weber schon früh in der Saison um den Anschluss an die Konkurrenz im Abstiegskampf. (gb)

Neuburg/K. – FCG II. Dass dieses Duell am achten Spieltag zum Gipfeltreffen avancieren würde, war so nicht zu erwarten. Vor allem Aufsteiger SV Neuburg/Kamel performte bis zum vergangenen Wochenende nahezu perfekt, ehe es dann eine 1:3-Niederlage beim FC Lauingen setzte. Mit Kilian Kustermann und Daniel Bobitu stehen bei den Gastgebern zwei starke Offensivspieler in ihren Reihen. Doch diesbezüglich braucht sich die U 23 des FC Gundelfingen nicht zu verstecken. Schließlich haben die Grün-Weißen in der Liga mit Abstand die meisten Treffer erzielt (21) und führt mit Neo Fähnle ein Schützling von Coach Peter Stegner die Torschützenliste an. Er hat bisher neunmal getroffen. (her)

Kreisliga Nord

Monheim – Höchstädt. Nach über elf Jahren treffen die Rothosen wieder auf Monheim. Der Gastgeber spielte zuletzt eine ähnlich überragende Kreisklassen-Saison wie die Höchstädter ein Jahr zuvor und stieg mit rekordverdächtiger Punktzahl auf. In der Kreisliga tun sich die meist in der eigenen Jugend ausgebildeten TSV-Kicker aber bisher noch schwer und rangieren mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass Monheim ein Spiel weniger ausgetragen hat. Und zudem mit Timo Kotter und Tobias Roßkopf zwei Schlüsselspieler ausgefallen waren, ehe sie am vergangenen Spieltag ihr Comeback gaben. Die SSV-Elf fährt mit breiter Brust und drei Siegen im Gepäck nach Monheim und will das bereits erfreulich positive Punktekonto weiter auffüllen. Coach Michael Mayerle stellte sein Team unter der Woche auf laufstarke Platzherren ein und kann auf Urlaubsrückkehrer Sebastian Kölle zurückgreifen. (JOE)

Ehingen/Ortlf. – Möttingen. Nach drei Auswärtsspielen in Folge sind die Verantwortlichen des SV Ehingen/Ortlfingen froh, wieder auf eigenem Terrain antreten zu können. Die Partie gegen den um einen Punkt besser platzierten TSV Möttingen ist richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf: SVEO-Coach Florian Steppich, der zuletzt in Maihingen selbst auflaufen musste, ist sich dessen voll bewusst und hofft, dass seine Spieler die taktischen Vorgaben umsetzen können, um den dritten Saisonsieg zu landen. (her)