Drei Jahre Corona: "Das Virus wird ein Teil unseres Lebens bleiben"

Plus Vor drei Jahren sind erstmals einschneidende Corona-Regeln in Kraft getreten. Dillingens Gesundheitsleiterin spricht über Todesfälle, Inzidenzen und neue Varianten.

Am 23. März 2020 beschließt die Landesregierung Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen waren unter anderem die Folge. Heute, drei Jahre später, spielt Corona kaum noch eine Rolle – oder? Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes, spricht im Interview über die Todesopfer, Krankheitsverläufe und den aktuellen Pandemiestand. Was ist eigentlich die aktuelle Inzidenz?



Kastner: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen beträgt am 23. März 30,6.

Ist diese Zahl überhaupt realistisch?



Kastner: Die Berechnung basiert auf der Zahl der PCR-Test – positiv – gemeldeten Fälle in den letzten sieben Tagen. Im Landkreis ist die Inzidenz, wie in Bayern insgesamt, im Vergleich zur Vorwoche rapide gesunken. Dies hängt mit dem Wegfall der Testpflichten und -angebote seit Anfang März zusammen. Die Möglichkeit, eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen, besteht nur noch im Rahmen der Diagnostik in Arztpraxen oder im Krankenhaus beziehungsweise bei einzelnen Anbietern auf Selbstzahlerbasis. Die Inzidenzberechnung spiegelt also nicht die realistische Anzahl der mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen wider, gibt aber, ähnlich wie bei den Grippevirusmeldungen, einen Anhalt für die Zahl schwer verlaufender Covid-19-Erkrankungen. Dies ist für die Lagebewertung mittlerweile wichtiger ist als die Gesamtzahl der Fälle.

Kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Corona-Erkrankten wesentlich höher ist?



Kastner: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seit mehreren Jahren ergänzend zum gesetzlich verpflichtenden Meldewesen andere Überwachungssysteme zur Erfassung akuter Atemwegerkrankungen etabliert, die Daten zur Krankheitslast erregerübergreifend erfassen und berechnen. Mithilfe dieser Daten wurde die Covid-Inzidenz für die Kalenderwoche 10/2023 in der Gesamtbevölkerung (über alle Altersgruppen) in Deutschland auf 0,4 bis 1,0 Prozent geschätzt. Das sind 400 bis 1000 Fälle pro 100.000 Einwohner und entspricht in etwa der Zahl der geschätzten Neuerkrankungen für den Landkreis Dillingen in der letzten Woche.

Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes. Foto: Marcus Merk

Wie gefährlich ist Corona aus Ihrer Sicht (immer) noch?



Kastner: Durch Impfungen und die gestiegene Immunität innerhalb der Bevölkerung sind schwere Covid-19-Verläufe seltener geworden. Der Anteil schwerer Erkrankungen und Todesfälle ist nicht mehr so hoch wie in früheren Erkrankungswellen der Pandemie. Die vorherrschende Omikron-Variante verursacht überwiegend mildere Verläufe. Die derzeitige Gefährdung schätze ich insgesamt als moderat ein. Vor allem in der älteren Bevölkerung und bei Menschen mit bestimmten Grund- und Vorerkrankungen ist aber weiterhin mit schweren Krankheitsverläufen zu rechnen.

Die Zahl der Todesfälle ist gestiegen. Können Sie das einordnen?



Kastner: Zwischen 20. und 21. März kamen fünf neue Todesfälle im Landkreis Dillingen hinzu. Das Alter der überwiegend geimpften verstorbenen Personen lag zwischen 76 und 91 Jahre. Es lagen immer zusätzliche Vorerkrankungen wie beispielsweise Krebserkrankungen, Nieren-, Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes vor. Anmerkung der Redaktion: Stand 23. März sind 263 Todesfälle im Kreis Dillingen registriert.

Ist die Pandemie aus Ihrer Sicht wirklich vorbei?



Kastner: Eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Epidemie. Da Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus nach wie vor in mehreren Regionen der Welt gehäuft vorkommen, gilt die Pandemie offiziell noch nicht als beendet. Das pandemische Geschehen in Deutschland geht allmählich in ein endemisch-wellenförmiges Geschehen über. Dieser Übergang kann nicht eindeutig anhand eines "Schwellenwertes" festgelegt werden und kann erst im Nachhinein beurteilt werden. Zudem bedeutet "endemisch" nicht, dass SARS-CoV-2 harmlos wird: Ähnlich wie bei der Grippe wird es höchstwahrscheinlich weiterhin regionale oder überregionale Ausbrüche und saisonale Erkrankungswellen, vor allem im Herbst und Winter, geben, die auch mit schweren Verläufen und Todesfällen einhergehen.

Was denken Sie, wie es weitergeht?



Kastner: Die Entwicklung und die Auswirkungen des Infektionsgeschehens lassen sich nicht abschließend vorhersagen. Viele Fachleute gehen jedoch davon aus, dass sich die Auswirkungen – ähnlich wie nach den Influenza-Pandemien des 20. Jahrhunderts – perspektivisch im Laufe der kommenden Jahre weiter reduzieren werden. Sicher ist: Das Virus wird ein Teil unseres Lebens bleiben, und darauf müssen wir uns alle einstellen. Es bleibt wichtig, die bestehenden Empfehlungen bei Auftreten von Symptomen wie etwa Schnupfen, Husten und Halsschmerzen für drei bis fünf Tage umzusetzen. Vor allem der Kontakt zu älteren Personen und Personen mit Vorerkrankungen ist zu vermeiden.

Es wird von neuen Varianten gesprochen.



Kastner: Die als besorgniserregend eingestufte Variante Omikron ist weiterhin die dominierende Variante. Wenn von neuen Varianten die Rede ist, ist vermutlich die rekombinante, sprich neu kombinierte, Omikron-Variante XBB.1 gemeint. Deutschlandweit ist der Gesamtanteil mit XBB.1 gestiegen. Für alle Sublinien von Omikron wird mit zunehmender Verbreitung keine Erhöhung der Krankheitsschwere beobachtet. Im Landkreis Dillingen ging seit 1. Januar keine Labormeldung mit der neu kombinierten Variante ein.

Zur Person: Dr. Uta-Maria Kastner ist die Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes.