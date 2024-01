Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Drei Kinder erzählen, warum sie als Sternsinger unterwegs sind

Plus Hunderte Kinder und Jugendliche ziehen diese Tage von Tür zu Tür, die Sternsinger sind unterwegs. Wir haben Caspar, Melchior und Balthasar getroffen.

Miley grinst und sagt: "Weil da Blümchen auf dem Mantel sind." Deshalb hat sie sich für die Rolle des Caspars entschieden. Unter dem langen Mantel trägt sie zudem eine schöne Kutte mit Glitzergürtel. Die große Kopfbedeckung macht das Kostüm perfekt. Fehlt nur noch das kleine Fässchen mit Myrrhe. So wird die Neunjährige dann am Samstag, am Heilig-Drei-Königs-Tag, gemeinsam mit weiteren Königen und Sternsingern von Haus zu Haus ziehen. Miley ist mit den Holzheimer Ministranten unterwegs und freut sich schon, wie sie erzählt. "Wir kleben übrigens", sagt sie und überlegt kurz, was genau an die Türen geklebt wird. Papa Tom Heuser hilft ein wenig nach. Erst die Zahl 20, ein Sternchen, es folgen die Anfangsbuchstaben der Könige und zum Schluss die Ziffer 24. "Das C bin ich", sagt Miley.

Die Viertklässlerin erzählt, dass sie sehr gerne Ministrantin in Holzheim ist, sie wollte das immer schon sein. "Mir gefällt alles. Ich durfte in der Kirche auch schon alles machen, bis auf das Buch halten. Dafür bin ich noch zu klein", sagt sie. Sie meldet sich deshalb auch gerne bei jeder Gelegenheit freiwillig zum Ministrieren an, wie Papa Tom ergänzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen