Drei Meister aus dem Kreis Dillingen zählen zu den Besten in Schwaben

Zimmererin Laura Schwertberger-Gallenmiller aus Dillingen sowie Feinwerkmechaniker Mathias Reutner und Schreiner Thomas Briegel (beide aus Buttenwiesen) ragen heraus.

625 junge Handwerkerinnen und Handwerker haben in diesem Jahr die Meisterprüfung absolviert. Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) hat diesen Erfolg mit einer großen Feier im Kongress am Park in Augsburg gewürdigt. Die neuen Meisterinnen und Meister kommen aus insgesamt 15 verschiedenen Gewerken – von der Elektrotechnik über den Metallbau bis hin zum Zimmererhandwerk.

Jahresbestmeisterin bei den Zimmerern wurde die Laura Schwertberger-Gallenmiller: „Ich konnte es gar nicht erwarten und habe mich richtig gefreut, meinen Meisterbrief entgegenzunehmen und das ordentlich zu feiern“, sagt die Dillingerin. Aus dem Landkreis Dillingen zählte noch zwei weitere Handwerksmeister aus Buttenwiesen zu den 15 Jahresbestmeistern: der Feinwerkmechaniker Mathias Reutner und der Schreiner Thomas Briegel.

Handwerk: So viele neue Meisterinnen wie noch nie

Über die Meistervorbereitungskurse der HWK Schwaben ist Laura Schwertberger-Gallenmiller voll des Lobes: „Es hat mir sehr gut gefallen. Die Zusammenarbeit mit den anderen Kursteilnehmern war klasse und die Organisation und Betreuung seitens der Kammer war top.“ Ihr Betrieb, die Schwertberger Holzbau GmbH im Dillinger Stadtteil Donaualtheim, wurde 1969 von ihrem Großvater gegründet. Momentan führt ihn ihr Vater, und die 28-Jährige wird in einigen Jahren, dann in dritter Generation, das Ruder übernehmen.

Schwertberger-Gallenmiller ist eine von insgesamt 140 neuen Meisterinnen in diesem Jahr. Damit ist ein Rekordwert beim Frauenanteil erreicht. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, stellt fest: „Immer mehr junge Frauen finden den Weg ins Handwerk. Wir als Kammer haben dafür auch stark geworben und freuen uns sehr über diese tolle Entwicklung.“

Ein Kickertisch, der 23.000 Euro kosten würde

Bei den Schreinern gab es in diesem Jahr viele schöne und auch ausgefallene Meisterstücke. Christian Wirtensohn aus Schwabmünchen fertigte einen voll funktionstüchtigen und robusten Kickertisch an. Insgesamt knapp sieben Wochen Arbeit benötigte er dafür – von der Konzipierung und Anfertigung der Zeichnungen am Computer über die Auswahl und Bestellung der Materialien bis hin zur Fertigung in der Werkstatt. Der Preis für den Kickertisch läge bei 23.000 Euro, verkäuflich ist er aber nicht.

HWK-Präsident Hans-Peter Rauch gratulierte den Meisterinnen und Meistern bei seiner Festrede von Herzen: „Sie haben sich mit großem Fleiß, Disziplin und Leidenschaft dafür eingesetzt, so weit zu kommen. Das erfüllt mich mit Stolz und Freude. So viele Meisterinnen und Meister sind auch ein echtes Statement für das schwäbische Handwerk.“ Gemeinsam mit den Vizepräsidenten Konrad Rebholz und Paul Brugger verlieh Rauch jeder Meisterin und jedem Meister die Urkunde persönlich. Durch den Abend führte in gewohnt charmanter und origineller Weise wieder TV-Moderator Markus Othmer. (AZ)