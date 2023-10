Drei Tage über seelissche Gesundheit

In Dillingen finden vom 10. bis 13. Oktober Tage der seelischen Gesundheit statt. Es gibt auch einen Vortrag zum Thema "Schule und Angst".

Die Tage der seelischen Gesundheit von Dienstag, 10. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, in Dillingen setzen sich mit dem Thema Angst auseinander. Interessierte erwartet neben Vorträgen auch eine Kunstausstellung.

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit erkrankt jede dritte Person im Lauf ihres Lebens psychisch. Zugleich haben viele Betroffene Hemmungen, sich Hilfe zu suchen. Um Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen zu schaffen, laden die Tage der seelischen Gesundheit in Dillingen Betroffene, Angehörige und Interessierte dazu ein, dem Thema Angst zu begegnen. Die Tage der seelischen Gesundheit knüpfen mit ihrem Angebot an den Welttag für seelische Gesundheit (World Mental Health Day) an. Dieser wurde 1992 von der World Federation for Mental Health (WFMH) initiiert und wird seitdem jährlich am 10. Oktober begangen.

Die Tage der seelischen Gesundheit in Dillingen werden organisiert vom Gemeindepsychiatrischen Steuerungsverbund (GPSV) Dillingen. Der GPSV ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Trägern für die Versorgung psychisch kranker Erwachsener in der Region. Das Programm im Überblick:

Die Eröffnung der Tage der seelischen Gesundheit mit der Vernissage zur Ausstellung „Angst begegnen“ findet am Dienstag, 10. Oktober, um 17 Uhr Caritas-Bistro „Caristo“ im Caritaszentrum, Am Reitweg 2, in Dillingen statt. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Landrat Markus Müller, Albert Pröller (Vorstand des Gemeindepsychiatrischen Steuerungsverbundes), Bezirksrat Edgar Rölz und Alexander Böse (Caritas-Geschäftsführer) werden die Ausstellung eröffnen. Die Kunstwerke haben Teilnehmende aus der Tagesstätte der seelischen Gesundheit angefertigt. Interessierte können bis zum 13. Oktober zu den Bistro-Öffnungszeiten die Werke besichtigen. Um 18 Uhr sprechen unter dem Titel „Wege aus der Angst“ Betroffene, Angehörige und Fachkräfte über das Thema. Albert Pröller, Facharzt für Psychiatrie, moderiert den Trialog.

Die Fachveranstaltung „Schule und Angst“ beginnt am Donnerstag, 12. Oktober, um 15 Uhr im Sparkassensaal in Dillingen, Lammstraße 18 (gegenüber rückwärtiger Eingang der Sparkasse). Der Eintritt ist ebenfalls frei, eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 09071/51-469, E-Mail nora.spinneker@landratsamt.dillingen.de). Der Vortrag richtet sich an Lehrkräfte, Jugendsozialarbeiter und Jugendsozialarbeiterinnen und Hauptamtliche in der Jugendarbeit. (AZ)