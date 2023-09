Drei Unfälle im Kreis Dillingen beschäftigen die Polizei

Im Landkreis Dillingen hat es mehrere Unfälle ergeben. Die Polizei braucht Mithilfe von Menschen, die etwas beobachtet haben.

Im Kreis Dillingen haben sich am Donnerstag drei Unfälle ereignet, die die Polizei beschäftigen. Gegen 9.40 Uhr hielt der Fahrer eines Straßenbaufahrzeugs für Arbeiten an der Staatsstraße 2025 auf Höhe Haunsheim. Ein nachfolgender 81-jähriger Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte auf den Anhänger des Gespanns. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Pkw des Senioren war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Maisfeld bei Buttenwiesen verschlechtert die Sicht

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger Fahrer die Straße Nachtweide von Buttenwiesen in Richtung Neuweiler. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer, der aus der Gärtnerstraße auf die Nachtweide einfahren wollte. Die Kreuzung war aufgrund eines Maisfeldes schlecht einsehbar und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Schon am Vortag zwischen 8.45 und 18.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäfts in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen ein schwarzer Renault Kangoo im Bereich des hinteren linken Radkastens angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)