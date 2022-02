Drei Unfälle und in zwei Fällen sucht die Polizei Dillingen Zeugen

In Dillingen hat es zweimal gekracht und jedes Mal sind die Verursacher geflüchtet.

In der Hans-Geiger-Straße in Dillingen ist am Montag zwischen 7.55 und 12.30 Uhr an einem Opel Meriva der linke Außenspiegel beschädigt worden. Dabei entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen 14.30 und 16 Uhr in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße. Dabei wurde ein grauer VW im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro beziffert.

Beim Parken in Wertingen Schaden verursacht

In beiden Fällen bittet die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. Am selben Tag gegen 11.20 Uhr wollte ein 42-Jähriger in der Kanalstraße in Wertingen in einer Parklücke rangieren und prallte dabei gegen einen hinter ihm stehenden Ford. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. (pol)

