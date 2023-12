Drei Unfallfluchten im Landkreis Dillingen

Innerhalb kurzer Zeit ist es in Wertingen, Buttenwiesen und Lauingen zu Unfallfluchten gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Polizei in Wertingen ermittelt derzeit zu zwei Unfallfluchten. Im ersten Fall hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz Thürheimer Tor einen grauen Seat Ibiza an der Beifahrertüre beschädigt. Der Vorfall muss sich der Polizei zufolge am Dienstag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ereignet haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Drei Unfallfluchten in Wertingen, Buttenwiesen und Lauingen

Im zweiten Fall kam es am Mittwoch gegen 12.50 Uhr zur Kollision zweier Autos auf der Kreisstraße zwischen Buttenwiesen und Wertingen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Oberthürheim kommend stieß mit einem unbekannten Ford-Fahrer an den Außenspiegeln zusammen. Während die 53-Jährige zur Unfallstelle zurückkehrte, begann der Unbekannte im Ford Fahrerflucht. In beiden Fällen bittet die Polizeistation Wertingen, Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/9951-0 zu melden.

Eine dritte Unfallflucht im Landkreis ereignete sich am Mittwochabend auf der B16 zwischen den Ausfahrten Gundelfingen Ost und Lauingen West. Hier war laut Polizei der 60-jährige Fahrer eines Opel Insignia gegen 19.15 Uhr unterwegs. Der unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs verlor den bisherigen Feststellungen zufolge eine Glasplatte, die auf den Opel prallte. An diesem entstand ein Unfallschaden von rund 5000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter in Richtung Gundelfingen, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)