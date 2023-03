Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Drohende Abschiebung: Pfleger Adam Mohamed darf vorerst bleiben

Plus Der Dillinger saß bereits in Abschiebehaft, doch nun haben eine Kommission in München und viele tatkräftige Unterstützer das vorerst verhindert. Was er jetzt vorhat.

Von Jonathan Mayer

Wenn er könnte, würde Adam Mohamed gleich am Montag wieder zur Arbeit gehen. Bis vor einigen Monaten arbeitete er in der Hospitalstiftung in Lauingen als Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer. Doch dann wurde ihm die Arbeitserlaubnis entzogen. Mohamed, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, hier arbeitet und seine Liebe gefunden hat, sollte abgeschoben werden. Doch es kam alles anders.

