Dunkle Wolken über der Wirtschaft im Landkreis Dillingen

Plus Die Stimmung bei den Unternehmen im Landkreis hat sich seit Frühjahr spürbar verschlechtert. Das fordert die IHK-Regionalversammlung.

„Die Stimmung kann nicht mehr pessimistischer werden“, sagt Alexander Merenda, neuer Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Dillingen. Verantwortlich für die schlechte Stimmung bei den Unternehmen seien insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie ausufernde Bürokratie, zu lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diese „stellen für die heimische Wirtschaft eines der größten Risiken ihrer Entwicklung dar“, betont der Chef von Gartner Extrusion beim Gespräch mit unserer Redaktion im Werk in Gundelfingen.

Es sei Aufgabe der politischen Entscheidungsträger schnellstens „für eine spürbare Entlastung aller Unternehmen zu sorgen“. Merenda fordert deshalb von der Politik ein „strukturelles Reformpaket“, quasi eine „Agenda 2030“. Zusammen mit Matthias Hausmann, IHK-Regionalgeschäftsführer Nordschwaben, informiert Merenda über den aktuellen IHK-Konjunkturbericht für den Landkreis. In der repräsentativen Umfrage werden dreimal jährlich die aktuelle Geschäftslage sowie die Erwartungen von Unternehmen abgefragt. In Nordschwaben waren es insgesamt 102, davon 55 im Donau-Ries und 47 im Landkreis Dillingen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben vertritt im Regierungsbezirk 144.000 Mitgliedsunternehmen.