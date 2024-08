Durch den Pflegedschungel an den demenzgerecht gedecken Tisch

Ab

Donnerstag, 19. September,

können sich Interessierte an verschiedenen

Infoständen

zu dem Thema Umgang mit Demenz, zu Entlastungsmöglichkeiten der Angehörigen von an Demenz Erkrankten Menschen und zu den Angeboten von Einrichtungen. Am 19. September ist ein Stand im V-Markt in Lauingen aufgebaut, am 20. September beim Gartencenter Spengler in Dillingen, am 21. September beim Rewe in Buttenwiesen und am Gartencenter Wohlhüter in Gundelfingen (jeweils von 10 bis 13 Uhr) und am Lauinger Wochenmarkt (21. September ab 9 Uhr).