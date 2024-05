DZ/WZ-Leser treffen in Dillingen die Chefredaktion ihrer Heimatzeitung

Die Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller kommen mit Lesern ins Gespräch. Es geht um KI im Redaktionsalltag, die AfD und die Frage: Braucht es die Wertinger Zeitung noch?

Welchen Einfluss hat KI im Redaktionsalltag? Wie umgehen mit der AfD? Und welche Bedeutung haben Vereine für die Heimatzeitung? Die Fragen, die die Leserinnen und Leser von Donau Zeitung und Wertinger Zeitung zum Treffen mit der Chefredaktion in der Dillinger Traube mitgebracht haben, kratzen nicht nur an der Oberfläche. Die Gäste wollen genau wissen, wieso die Dinge in ihrer Heimatzeitung sind, wie sie sind. Und sie haben Kritik, aber auch viel Lob im Gepäck.

Es ist eine Premiere an diesem Donnerstagabend. "Dass die Spitze der Chefredaktion zu einem Leser-Forum nach Dillingen kommt, hat es noch nicht gegeben", leitet DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh ein. In entspannter Atmosphäre kommen Andrea Kümpfbeck und Peter Müller mit rund 20 Leserinnen und Lesern aus dem Landkreis Dillingen ins Gespräch. Gemeinsam leiten sie die Redaktion der Augsburger Allgemeinen und ihrer 16 Heimatausgaben. Eine Besonderheit, wie Müller feststellt: Diese Kombi aus umfangreicher überregionaler Recherche und ausgiebiger lokaler Berichterstattung gebe es letztlich nur hier.

Wie geht die Augsburger Allgemeine mit der AfD um?

Das Führungsteam und der Oberbürgermeister. Von links: Redaktionsleiter Berthold Veh, Stellvertreterin Simone Fritzmeier, die Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller und OB Frank Kunz. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Nach der musikalischen Einleitung durch Heidrun Krech-Hemminger und Andreas Schneider ist auch schnell klar, was die Leserinnen und Leser umtreibt. Verena Heppner aus Wertingen spricht das Thema KI an. Welche Rolle spielt sie im Redaktionsalltag? Wie kann man sich sicher sein, dass Berichte nicht von einer künstlichen Intelligenz verfasst wurden? Andrea Kümpfbeck stellt dazu klar: Den Kern der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten – recherchieren, bewerten, filtern, kommentieren – werde die KI nie übernehmen können. Schon allein, weil sich Künstliche Intelligenz nur auf das beziehen könne, was in der Vergangenheit liegt. "Die KI weiß nicht, wenn in Charkiw gerade Raketen einschlagen", nennt Kümpfbeck ein Beispiel. Aber auch das ist klar: "Wir sehen KI nicht als Feind, sie ist auch eine Chance." Sie könne etwa helfen, Zeitungsseiten zu gestalten oder Korrektur zu lesen.

Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer, der am Treffen nicht teilnehmen kann, hat vorab die Frage zum Umgang mit der AfD gestellt. Wie behandelt die Zeitung also die Partei? Chefredakteur Peter Müller zeichnet ein Bild des Spannungsfelds, in dem sich Journalisten bewegen: Im Wesentlichen lehne die AfD das Grundgesetz, das auch die Pressefreiheit garantiert, ab. "Wir müssen also über jemanden berichten, der im Prinzip die Grundlage unserer Arbeit ablehnt", so Müller. Trotzdem halte er nichts davon, nicht über die Partei zu berichten. Die Augsburger Allgemeine habe Leitlinien zum Umgang mit der AfD geschaffen: "Sinnvolle Beiträge, etwa im Landtag, werden nicht totgeschwiegen, ebenso wenig Aufreger und Skandale", sagt Müller. Aber man müsse auch nicht Vertreter der AfD befragen, nur um alle Parteien gefragt zu haben. Gleichzeitig greifen die Redaktionen Themen auf, mit denen die AfD punktet, und klären über diese auf.

Die Chefredakteure hören zu und schreiben mit

Heidrun Krech-Hemminger und Andreas Schneider sorgten für die musikalische Umrahmung. Foto: Jonathan Mayer

Doch es geht an diesem Abend natürlich nicht nur um die große Politik. Gerade für die Lokalredaktion haben die Leserinnen und Leser Anregungen, Kritik, aber auch viel Lob im Gepäck. Wittislingens ehemaliger Bürgermeister Reinhold Sing, Abonnent zahlreicher Zeitungen, betont: "Ich stehe voll hinter der Augsburger Allgemeinen." Er wünsche sich, dass mehr nachgehakt und um Lösungen gerungen wird, insbesondere wenn es um den Klimaschutz gehe. Anton Tiefenbacher aus Hinterried schlägt eine Bildungsseite, "Capito für Erwachsene", vor. Und der Lauterbacher Helmut Sauter wünscht sich von seiner Zeitung, dass Kultur in all ihren Facetten, von der Kleinkunst bis zum großen Konzert abgebildet wird. Die Chefredakteure hören aufmerksam zu und schreiben so manchen Vorschlag gleich auf.

Lesen Sie dazu auch

Großen Raum nimmt das Themenfeld Vereinsberichterstattung ein, von der Ankündigung bis zum Nachbericht. Warum erscheint manches und anderes nicht? Und wieso gehen manche Ankündigungen unter, wollen Monika Voit aus Hausen und Gabriele Kleinle aus Lauingen wissen. Kümpfbeck bittet um Verständnis. Die Redaktion hat bestimmte Regeln aufgestellt, um Inhalte zu filtern. Über Spenden wird etwa erst ab einem gewissen Betrag berichtet. Und dass Ankündigungen mal nicht erscheinen, das könne an menschlichen Fehlern liegen. "Wo Menschen sind, passieren Fehler", sagt sie. Gleiches gelte für Tippfehler.

Ein Plädoyer für die Wertinger Zeitung

Helmut Sauter, links, sagt: "Im Zusamtal schätzen und brauchen die Leute die Wertinger Zeitung." Foto: Jonathan Mayer

Es sind aber nicht nur die kleineren Dinge, die die Leser und Leserinnen bewegen, sondern auch die Struktur ihrer Heimatzeitung. Kreisbäuerin Annett Jung aus Sonderheim will wissen, wieso nach wie vor an der Trennung Donau Zeitung/Wertinger Zeitung festgehalten wird. "So groß ist unser Landkreis nicht, wir brauchen doch nicht zwei Zeitungen", sagt sie und sorgt damit für das ein oder andere entsetzte Gesicht. Redaktionsleiter Berthold Veh erklärt: "Der Wertinger wird genau das Gegenteil sagen." Und erntet ein lautes "Jawohl" von Helmut Sauter. Weite Teile der beiden Lokalausgaben sind identisch, so Veh. Es gebe aber bei beiden Leserschaften unterschiedliche Interessen, die man berücksichtige. Und Sauter, der seit Jahrzehnten auch für die beiden Ausgaben schreibt, ergänzt: "Im Zusamtal schätzen und brauchen die Leute die Wertinger Zeitung."

Der Tenor des Abends ist klar: "Eine seriöse Tageszeitung ist wichtiger denn je in diesen Zeiten." Das sagt Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck schon zu Beginn des Abends und pflichtet damit dem Grußwort von Oberbürgermeister Frank Kunz bei. Die Redaktionen prüfen und filtern Informationen. "Da können Sie sich drauf verlassen, dass stimmt, was da steht", betont Kümpfbeck. Gerade in Zeiten von sozialen Medien und Fake News ist das wichtig. Und die Leserinnen und Leser sind sich einig: Ohne ihre Lokalzeitung würde ein großes Stück Heimat fehlen.